Alberto Gamero: "La realidad es que contra América, fue un partido que pudimos haber definido antes"

Este sábado, en uno de los duelos más atractivos de la jornada 14 del fútbol colombiano, Millonarios y América empataron 2-2 en El Campín, en un atractivo duelo en el que el conjunto 'escarlata' consiguió la igualdad en el último minuto de partido.

Tras este empate con sabor a derrota para el conjunto 'embajador', Alberto Ganmero dio sus impresiones sobre lo sucedido en el 'Coloso de la 57'.

“Este es uno de los partidos que lo pudimos haber definido antes, esa es la realidad, y en el último minuto cuando América mete a todos los jugadores a la olla nos descuidamos, ese es el fútbol. Ahí, me queda la tranquilidad lo que fue todo el trámite del partido, el equipo propuso, intentó siempre buscó el arco, hicimos modificaciones en ataque cuando íbamos empatando porque queríamos ganarlo, logramos hacer el 2-1 y nos descuidamos en los últimos minutos, esto es de enseñanza para nosotros. Hay que reconocer lo que hizo el rival que vino propuso y puso también un equipo ofensivo, y terminaron jugando casi que con los dos delanteros y buscando el resultado. Yo me voy feliz por lo que hizo el equipo y como quieren hacer las cosas, y lo que le quieren mostrar a la afición, ya toca es corregir” expresó el samario.

Más declaraciones de Alberto Gamero:

*Posibilidad de Andrés Llinás y Álvaro Montero para llegar al partido frente al Junior

“Creo que estamos haciendo bien las cosas, hoy en el grupo no faltó exigencia, lo dieron todo y ahora pensamos en lo que es el miércoles. Y lo de Llinás y Montero, si las cosas se dan como nosotros estamos pensando y con el esfuerzo que están haciendo nuestros directivos se nos puede dar. Si veo que Llinás va a jugar hoy es porque no va a jugar contra México y Montero es un arquero y juegue o no juegue puede estar. Lo importante es que el chárter no tenga inconvenientes, tenemos presupuestado que lleguen en la mañana, pero tenemos que preguntarles cómo están”.

*Andrés Llinás como titular de la Selección Colombia

“Vi ahora la alineación y ví que va a jugar Llinás, para nosotros es una alegría y satisfacción. Ese es el trabajo de él, no sólo de nosotros. Es una persona que ha perseverado y trabajado que hoy tiene esa oportunidad que está en una camada de jugadores importantes. Para nosotros es una alegría grande”.

*Posibles convocados al microciclo

“Esto no es de que Gamero viva o no, yo ya tuve una situación de esas en el Tolima con Campaz. Yo no le voy a volver a cortar las alas a los jugadores. Eso ya va por parte del cuerpo técnico que mire, analice y se de cuenta si de pronto le es más conveniente verlos jugar una final o un partido amistoso. Eso no lo va hacer Gamero ni los directivos”.