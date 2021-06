Alberto Gamero: "Esto es de todos, agradezco el respaldo y espero darle la estrella a Millonarios"

Alberto Gamero dio un paso importante rumbo a la consecución del título con Millonarios. La victoria 2-0 sobre el Junior de Barranquilla, instaló al 'embajador' en la final del fútbol colombiano y el entrenador habló sobre ello, agradeciendo el respaldo que tuvo en los momentos difíciles.

"Cuando llegué a Millonarios, me mencionaron un proyecto, al cual hubo momentos donde no le fue bien, pero agradezco el respaldo. Eso me dio fortaleza para seguir trabajando. Me alegra que estemos disfrutando de esto. Hay unos cuantos jugadores de experiencia y los demás son futbolistas juveniles. Vamos a pelear por el título", afirmó.

Le puede interesar > Amaranto Perea: "Cada quien interpreta la palabra 'fracaso' como quiera, Junior hizo cosas buenas"

De igual manera, hizo un análisis del compromiso, argumentando que "tras la expulsión, el equipo tuvo casta, jerarquía y compromiso". Asimismo, que se vio en la obligación de "ubicar jugadores en posiciones en las que nunca habían estado, pero que respondieron" y eso lo pone feliz.

Y es que la felicidad del entrenador era evidente. Por eso, expresó que "esto es de todos, jugadores, junta directiva, afición. Lo único que pido es que disfruten. Todavía nos queda un camino duro que es pelear por el título, pero hay un grupo muy profesional y tengo el deseo de brindarle una estrella a esta institución".

Ver > Fernando Uribe: "Volver a Millonarios fue la mejor decisión que tomé ; espero ganar el título"

Por último, habló de un tema extradeportivo, pero no menos importante. "Mandarle mis condolencias a todas las personas que han fallecido y una voz de aliento a las personas que tienen COVID-19, especialmente a la esposa de nuestro doctor Piñeros, doña Mónica, y a Jhon Mario Ramírez. Mucha fuerza para ellos, sentenció.