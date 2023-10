Alberto Gamero: "Fue un partido de trámite y teníamos que haber ganado por más goles"

Millonarios logró tres puntos valiosos frente a Junior de Barranquilla, que los tiene cada vez más cerca de lograr la clasificación a la fase final de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Un gol de Beckham David Castro le bastó al 'azul' para vencer 1-0 al 'tiburón' en el estadio El Campín. Luego del triunfo de los capitalinos, Alberto Gamero compareció en rueda de prensa y de entrada analizó lo que el duelo.

"Habíamos planificado un partido de atacar mucho por fuera, por los costados. Sabíamos que así ellos tuvieron juego por fuera, que por momentos nos ganaron, nosotros también intentamos ganarlos; interiorizábamos mucho y queríamos terminar por el mismo lugar y ahí entramos en un bache donde tuvimos pérdidas de balones, mucho más en el primer tiempo. En el segundo recompusimos un poco. Me parece que fue un partido claro en el aspecto por dónde íbamos a atacar, tuvimos unos que otros inconvenientes por el lado izquierdo y lo recompusimos. Fue un partido de trámite y teníamos que haber ganado el partido por más goles, sobre todo en el primer tiempo. Eran tres puntos importantes, los ganamos y vamos a seguir peleando para entrar entre los ocho", manifestó el timonel samario al mando de Millonarios.

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

*Las bajas del equipo y el balance de los jóvenes

"Para mí es una satisfacción y alegría. Hoy (sábado) teníamos un tridente con Guerra, Carvajal y Beckham; ellos tenían que demostrar el por qué están en Millonarios, no es que Gamero los ponga. Gamero los pone porque cree en ellos y les ve el trabajo en la semana. Los jugadores de experiencia los arropan, a mí me parece que lo que hicieron fue muy bien y me deja satisfecho. Esto es para ellos una responsabilidad también, sacaron la casta. A pesar de ser un equipo joven lo vi maduro, arropado por los de experiencia".

Jugadores de Millonarios y un festejo de gol contra el Junior de Barranquilla en El Campín. Foto: Colprensa

*Cerrar el partido

"Uno intenta hacer cerrar el partido y por hacerlo se abre en otro lado y te empatan. A pesar de la expulsión de Pacheco, nosotros tuvimos más opciones y no la metimos. Y hay partidos, como los de hoy (sábado), que hay que ganar sí o sí contra un gran equipo; en la semana habíamos hecho eso; lo habíamos pronosticado el tema de los cambios. Había decidido cerrar el partido, Junior tiene jugadores muy altos y en una pelota quieta te puede hacer daño. Esos tres puntos eran muy importantes para nosotros".

*Le dedicó el triunfo a Gustavo Serpa, quien sufrió la pérdida de su padre

"Aprovecho esta oportunidad para dedicarle este triunfo al doctor Serpa, a su familia, y a la vez mandarle nuestro sentido pésame de jugadores, cuerpo técnico y junta directiva por el fallecimiento del padre y este triunfo se lo dedicamos a él".

*La actualidad de los lesionados

"Cataño no va estar todavía porque tiene 8 días de incapacidad, Perlaza viene haciendo trabajos de campo, pero aún no va a estar, al igual que Fernando (Uribe), vamos a ver si lo podemos tener el miércoles en el banco. Nos quedan una seguidilla de partidos para lograr llegar a la final de la Copa y obtener la clasificación a las finales".