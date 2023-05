Alberto Gamero: "Fue un partido difícil, me voy feliz porque le ganamos a un buen equipo"

Millonarios hizo respetar su localía frente a un difícil rival como lo fue Boyacá Chicó. Los dirigidos por Alberto Gamero se impusieron 1-0 a los 'ajedrezados' gracias a una anotación de Leonardo Castro y a las buenas atajadas del arquero guajiro, Álvaro Montero. Tras el duelo en El Campín, el timonel samario dio sus impresiones sobre el desempeño de su plantel.

De entrada, el director técnico del 'embajador' afirmó que el conjunto boyacense les causó problemas en varios tramos del partido, que se va contento porque su equipo no se desesperó y pudo quedarse con el triunfo ante su gente. También alabó las cualidades del rival.

"Con poco entrenamiento, pero ya con una idea que tenemos. Me di cuenta que al equipo le costó del partido del martes-miércoles contra con un equipo que no jugó a mitad de semana, un equipo joven y que juega bien al fútbol. Así como felicito a mi grupo por el partido que hizo, también felicito al Boyacá Chicó por el partido que realizó; fue un partido de ida y vuelta, no se ahorró nada. Qué me gusto del equipo, nuevamente la posesión de balón, de no desesperarnos, me gusto la concentración en la línea cuatro; fue un partido difícil, me voy feliz porque le ganamos a un buen equipo y que el equipo también hizo las cosas bien", manifestó Alberto Gamero.

En medio de la charla con la prensa, a Gamero le consultaron por el próximo partido contra el América de Cali, que será de visitante, el samario afirmó que "aquí lo primero que hay que pensar es tratar de recuperar el equipo lo que más podamos, quedan cuatro partidos y queremos llegar a la final. Les decía a ellos que el punto que sacamos en Medellín va a valer si sacamos los nueve acá. No nos vamos a esconder, vamos a tratar de hacer un buen partido, no miramos si somos locales o visitantes; la idea es que siempre vamos a buscar el partido".

También tuvo palabras de elogio para Leonardo Castro y Álvaro Montero. El primero, el autor del gol frente a los 'ajedrezados', y el segundo, le atajó un penalti a Romir Balanta; también tuvo otro par de buenas intervenciones bajo los tres palos.

"Me gusta que meta gol, pero también tiene que entender cuando no tiene el balón y tiene que defender. hoy hizo las dos cosas, defendió e hizo el gol. Y lo de Montero es para nosotros satisfacción", manifestó Gamero.

Beckham Castro en acción de juego Millonarios vs Boyacá Chicó - Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

*El tema de los lesionados, Daniel Cataño:

"Cataño va muy bien, ni él ni nosotros queremos tomar riesgos, estamos esperando que desinflame el tobillo, está por lo menos en cancha, con el balón. No sé si para el miércoles va a estar, pero contra América el sábado puede ser. Lo de Jader este lunes o martes no les entregan ya; vamos recuperando el grupo para lo que viene".

Con el resultado de este sábado, el conjunto azul de la capital de la República se subió a la cima del Grupo B con 4 unidades. En la próxima jornada, los de Alberto Gamero se enfrentarán a América de Cali, el miércoles 31 de mayo a partir de las 8:30 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero.