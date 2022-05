Alberto Gamero: "Fue un partido duro, apretado, pero a mí me gustó mucho mi equipo"

Millonarios hizo la tarea en su casa: El Campín y se impuso 1-0 al Atlético Bucaramanga en el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga del Fútbol colombiano. El 'azul' convirtió desde el punto penalti y ese tanto le bastó para quedarse con los tres puntos en el duelo del Grupo A.

Alberto Gamero, entrenador del conjunto capitalino, dios sus impresiones de lo que fue el triunfo de sus dirigidos frente a una escuadra bumangués, que en algunos tramos del mismo, les complicó.

“Habíamos planteado un partido donde este equipo es propositivo, Bucaramanga sale a buscar su partido, pero Millonarios lo controló bien, le quitamos el balón y lo manejamos, encontramos un gol en el primer tiempo donde pudimos haberlo hecho antes de esa ocasión. Hay que cosas que hay que seguir mejorando, a veces tocábamos el balón y no éramos profundos, era un juego sin riesgo, por momentos el Bucaramanga no los quitó, no era que nos hiciera daño. Para el segundo tiempo hubo menos imprecisiones, habría podido ser un marcador más que 1-0, pero enfrentamos a un buen rival”, manifestó el técnico samario en rueda de prensa con los medios de comunicación.

Y sobre lo mismo agregó que "fue un partido duro, fue un partido apretado, a mí me gustó mucho mi equipo".

¿Qué mas dijo Gamero tras el partido contra Bucaramanga?

Cuando fue consultado en cómo se prepararán para el siguiente partido que será contra Nacional, en Medellín, Gamero sostuvo que en la semana ajustarán unos detalles, sobre todo, decidir a los elementos en la parte posterior.

"Primero hay que recuperar a los jugadores, esta semana tenemos tareas, el martes comenzaremos a diseñar nuestra semana de entreno, es buena esta semana. Este equipo a donde vaya tiene que ser propositivo, a buscar los partidos, presión alta, todo eso lo estamos trabajando y mejorando; hay que ver cómo vamos a armar la defensa para jugar contra Nacional", continuó.

En cuanto a lo que menos le gustó de su equipo, Gamero agregó que "fue la imprecisión y que el partido lo podíamos haber definido antes de los 90 minutos, dos cero, pero son circunstancias que también hay que mirarlas, ellos no quieren errar los goles. Pero hay una cosa clara: tenemos que tratar de tener el arco en cero y tratar de ganar, así sea 1-0".