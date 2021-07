Alberto Gamero: “Ganamos ante un rival duro y fuerte, pero Millonarios hizo cosas buenas”

Millonarios venció este domingo 3-1 a Pasto, en suelo nariñense, se trajo los tres puntos y comenzó con ‘pie derecho’ en la Liga II del fútbol colombiano, algo que dejó satisfecho a Alberto Gamero .

Primero, el entrenador le dedicó la victoria a Jhon Mario Ramírez, quien falleció a causa del Covid-19, y que es uno de los referentes que tuvo el equipo bogotano.

“La última vez, en la ultima rueda de prensa le decía a Jhon Mario que se recuperara y se nos fue y este triunfo se lo dedicó a él y su familia, era una persona que vivía pendiente de Millonarios, que allá en el cielo nos está guiando”, aseveró.

Ya sobre el juego, Gamero mencionó que “es un partido que para nosotros se puede decir que bueno, no redondo, pero bueno, de lo que traíamos no nos separamos mucho, jugador por jugador pero la misma idea y estructura. Mojica por Arango, lo que veníamos haciendo y Román que volvía a la titular, No han perdido mucho, siempre ganar es bueno, sé que cometimos errores, vamos a corregir y ganamos contra un rival duro y fuerte, nos empató y luego el equipo hizo cosas buenas y vamos a seguir mejorando”.

Publicidad



Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*La clave del partido

“La clave fue la personalidad y jerarquía que tuvo el equipo, no es fácil hacer la presión que hicimos acá, esa fue la clave, posesión de balón, no teníamos desesperación”.

*Posible venta de Cristian ‘Chicho’ Arango

“De ‘Chicho’ no tengo ninguna información, hoy no vino porque mañana tiene una cita para la embajada, y no se puede faltar, pero no tengo ningún comunicado, el miércoles miraremos si está o no está”.

*Regreso de Andrés Felipe Román

Publicidad

“Lo de Román yo desde el primer día que me dijeron que él podía volver a entrenar, es una felicidad. Yo a ese muchacho me di cuenta la clase de gente que es, esa felicidad que tiene es grande, como la tenemos nosotros. Además, es un jugador muy inteligente, esperemos que el día de mañana tenga la oportunidad de ser visto por la Selección Colombia”.