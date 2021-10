Alberto Gamero: "Ganamos un partido bien jugado y a un gran equipo; la hinchada se merece esto"

Fiesta en Bogotá. Millonarios ganó, gustó y goleó 4-1 al Junior, asegurando su clasificación a los cuadrangulares. Frente a ello, el entrenador Alberto Gamero habló, en rueda de prensa, y resaltó el buen trabajo de sus dirigidos. Asimismo, dejó claro que no bajarán la guardia e irán por mucho más.

¿Qué le dijo a los jugadores en el entretiempo?

"Junior nos hizo un gol de otro partido. No teníamos riesgos en nuestra portería. Para el segundo tiempo, les dije que no me gustaba que el rival nos tocara el balón en Bogotá. Salimos a hacer la presión alta e hicimos los goles rápido. Ganamos un partido bien jugado y a un gran equipo."

¿Qué importancia tiene que Fernando Uribe haya anotado?

"Fernando Uribe siempre está en el entorno de cuando hacíamos gol, en la jugada. Hoy le tocó. A veces el fútbol es así. En unas ocasiones, puede aportar en el funcionamiento del equipo y, en otras, convertir los goles."

¿Cómo sintió esa conexión entre la hinchada y el equipo?

"Hemos pasado momentos duros y esto trae alegría. Venims en un proyecto donde estamos esperando resultados. Ver ese estadio como estaba, animando al equipo, la gente feliz, eso me pone contento. Esta hinchada tan grande merece esto y más."

Con la clasificación asegurada, ¿Rotará el equipo?

"Hay jugadores que están enteros y trabajando bien y tendrán su oportunidad, pero el futbolista que esté bien, jugará porque también tenemos que sumar minutos. No nos vamos a desviar de lo que es salir a ganar los partidos."