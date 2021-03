Alberto Gamero: “Ganamos un partido complicado, contra un gran rival, estoy contento”

Alberto Gamero está feliz con el rendimiento y al quedarse con los tres puntos en el partido de este domingo.

Millonarios recuperó la memoria, hizo respetar El Campín y venció 2-1 a Bucaramanga

El estratega de Millonarios analizó lo que fue el duelo frente a Bucaramanga y dijo que: “Estoy contento por el resultado, por muchas cosas que se hicieron, por la juventud, eso me da felicidad. Estamos pelando, tuvimos volumen de ataque y opciones, pero a la hora de defendernos debíamos se obreros, fuimos ordenados, que sabíamos lo que teníamos que hacer, ganamos un partido complicado contra un gran rival”.

Además, Gamero destacó al delantero Cristian Arango, quien fue la figura del partido, en El Campín.

“Lo de ‘Chicho’ me gustó, hicimos énfasis en que un delantero me fijara a los centrales y él llegara desde atrás, no marcó pero estoy contento por su trabajo”, afirmó.

Por otra parte, el técnico de Millonarios se refirió a los próximos rivales que tiene, en busca de la clasificación, y que son América, Tolima, Santa Fe y Cali.

“Nos quedan cuatro partidos importantes con equipos que están peleando, las fechas van pasando y al equipo lo veo más consolidado, con más idea, estamos cerca, sacar el mayor puntaje posible y quedar en una posición digna y vamos a prepararnos para eso, contra América puede estar la clasificación”, finalizó.