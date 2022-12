Alberto Gamero habló de fichajes: "Podemos traer uno o dos centrales, o un central y un mediocentro"

Después de triunfar 3-1 sobre Santa Fe, en clásico de pretemporada, el técnico de Millonarios habló del partido y lo que tiene pensado para el equipo de cara al futuro.

Fue un buen juego para el cuadro ‘embajador’, que en la noche de este miércoles venció a su rival histórico en el estadio El Campín. Alberto Gamero, timonel azul, se mostró complacido por el rendimiento de su equipo y tocó temas de posibles fichajes.

Para el samario, el balance del compromiso lo entregó de entrada. “A diferencia del partido con América, fuimos más ordenados, más incisivos, a medida que pasan los entrenamientos nos vamos entendiendo más. Hoy tuvimos a dos mediocentros como Pereira y Duque, que le dieron el orden que necesitaba el equipo. Claro está, que hubo muchos momentos en los que el partido se enredaba”, dijo Gamero.

El entrenador Insistió en que “nos falta mucho todavía, pero vamos bien. Veo un equipo sólido al paso de cada entrenamiento”. Y es que ya son cerca de 12 sesiones de prácticas las que tiene Gamero al frente del elenco azul.

Metió las manos al fuego por el fichaje de Juan Pablo Vargas “a veces los buenos son suplentes, por eso peleamos tanto por James Rodríguez en el Real Madrid. A mi Juan Pablo en el Tolima se me lesionó, pero él nunca se desesperó, yo lo traje porque sé cómo es él y cómo trabaja él, yo sé qué jugador traje”.

Sobre eventuales refuerzos el timones de Millos señaló que “podemos traer uno o dos centrales, o un central y un mediocentro, estamos mirando esas posibilidades. No es que es que esté tranquilo con lo que tengo, pero estamos trabajando con lo que tenemos”.

“La verdad me han cumplido en todo: a Elvis Perlaza lo conozco y lo traje; a Luciano Ospina, Juan Carlos Pereira, Ayron del Valle, ellos han venido; por eso a mí la junta directiva me ha cumplido. Como le he dicho a muchas personas, no voy a sacar 12 y a traer 12 jugadores. Yo sé que acá había una buena base de jugadores”, cerró Alberto Gamero cuando le tocaron el tema de las incorporaciones para el rentado nacional.

