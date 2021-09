Alberto Gamero: “Hacer cuatro goles de visitante no es fácil, me voy feliz con el equipo”

Millonarios consiguió una valiosa victoria 4-3 sobre Bucaramanga, este domingo, en el duelo de la fecha 9 del fútbol colombiano, algo que dejó tranquilo a Alberto Gamero.

“Hicimos una buena presentación porque hacer cuatro goles de visitante no es fácil y hoy lo hicimos. Me voy feliz con el equipo, porque fueron tres puntos importantes para sumar en la tabla y la reclasificación. Me deja tranquilo el resultado, la elaboración del equipo, la mentalidad de venir a ganar. Intranquilo me deja las jugadas de pelota quieta, que estamos trabajando. El equipo estuvo a la altura ante un gran rival”, afirmó de entrada el técnico ‘embajador’.

Además, Gamero destacó el trabajo de Daniel Ruiz y Emerson Rodríguez, quienes fueron los que más causaron daño a la defensa rival.

“Los puse de perfil cambiado y me dieron velocidad, me dieron velocidad en sus perfiles. Me parece que uno va descubriendo cosas de ellos y ellos se van dando cuenta. Me encantaron ambos cuando estaban en perfil cambiado”, agregó.

Publicidad



Por último, el entrenador de Millonarios se refirió a los jugadores que pidieron el cambio y no terminaron el encuentro frente al Bucaramanga.

“Prácticamente fueron cansancio lo de Andrés Llinás, vino y jugó. Lo de Macalister Silva, él había sentido una molestia y es una prevención; y lo de Ruiz que fue un golpe en el tobillo derecho. Los 3 jugadores pidieron el cambio”, finalizó.