Alberto Gamero: "Hay tristeza, pero no bajamos los brazos; Millonarios hizo todo para ganar"

Duro golpe para Millonarios. Cuando parecía tener los tres puntos asegurados, se le escaparon en el minuto 90 e igualó 1-1 con Deportes Tolima, en El Campín, por la cuarta jornada de los cuadrangulares de la Liga colombiana II-2021.

Esta situación no es nueva, ya que, en la primera fecha, frente al América de Cali, los 'embajadores' sufrieron lo mismo, tras empezar arriba en el marcador y terminar perdiendo 2-1. Caso similar ocurrió en la anterior presentación, justamente ante el 'pijao', donde iniciaron ganando y empataron.

Frente a ello y otros temas más, como la lesión de Andrés Felipe Román, el director técnico Alberto Gamero habló en rueda de prensa de una forma clara y expresando que se aferrarán a las opciones matemáticas que quedan.

¿Por qué anotan y retroceden?

"Las opciones más claras fueron nuestras. Es normal que un equipo se nos venga cuando va abajo en el marcador. No se veía por dónde nos podían empatar. Hemos perdido siete puntos en los últimos 10 minutos y eso nos ha costado. Se hizo todo lo posible para ganar, pero se nos van dos puntos que nos tenían con la ilusión de clasificar. Hay que descansar y corregir, pensando en el próximo partido."

¿El equipo se conformó con el 1-0?

"No fuimos claros para poder aumentar el marcador, pero lo buscamos y no se nos dio. Lo intentamos, nunca vi que el equipo se hubiera conformado. Queríamos el segundo gol, pero también sabíamos que al frente había un rival fuerte y no nos podíamos descuidar. Al final, nos equivocamos."

¿Cómo analiza la situación?

"Hay tristeza porque empatamos dos partidos contra un buen equipo, pero, por lo que hicimos en la cancha, merecimos las victorias. Ahora quedan dos partidos, no bajaremos los brazos y daremos lo mejor para mantener viva la posibilidad de clasificar."

¿Cómo está Andrés Felipe Román?

"Creo que es un esguince de tobillo. Cuando empezó a calentar para el segundo tiempo, sintió dolor. Tenemos estos días para conocer su evolución, hacerle los exámenes y saber si puede llegar al partido contra Alianza Petrolera."