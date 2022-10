Alberto Gamero: “Hoy en día uno no sabe si están pitando los árbitros o el VAR”

Millonarios no pasó del empate 0-0 contra Patriotas, este domingo, en el estadio El Campín. Además de la sorpresiva igualdad del equipo de Alberto Gamero, mucho se habló del arbitraje de Diego Ruiz.

Por eso, en rueda de prensa una de las preguntas para el técnico de los ‘embajadores’ fue sobre las decisiones del juez central y del VAR.

“La única que vi fue la de Israel Alba, esa la vi, y hay un tropiezo, hay un pequeño agarrón, que no fue del todo, pero fue un pequeño agarrón. Yo no había visto los penaltis, entré fue a decirle al árbitro que fue tres veces al VAR, que hay seis o siete cambios, entraron los kinesiólogos y médicos, y da apenas cinco minutos y eso es patrocinar eso en el fútbol colombiano. Si queremos que se juegue más, y nos encontramos como un partido como el de hoy. Yo de las jugadas de los penaltis no le dije, solo que revisó el VAR”, afirmó de entrada.

Sin embargo, más adelante en la atención a los medios de comunicación, Alberto Gamero fue más crítico sobre el arbitraje.

“Yo la verdad le veía la cara, el rostro a los jueces de línea y no se las veía como tan segura de lo que estaban haciendo. Vi la jugada de Alba y me parece que hoy en día no se sabe si están pitando los árbitros o el VAR, esto para el fútbol va a ser muy duro. Acá uno no sabe ni quien está pitando, ni a quien creerle. A veces uno dice se equivocó, uno dice listo porque es un ser humano, pero cuando se equivocan con una pantalla, repeticiones. Pero creo que esto no vayan a tomarlo como excusa de que Millonarios no ganó por el VAR o el árbitro, es porque las opciones no las metimos”, aseveró.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*Análisis del partido con Patriotas

“Queríamos jugar bien, me parece que por momentos y la mayor parte del partido lo hicimos y queríamos ganar, que eso fue lo que no hicimos. Para ganar había que intentar jugar bien, tener posibilidades, generar y me parece que hoy hicimos todas, nos faltó el gol. Esto del gol muchas veces yo lo que digo a ellos es que no nos debe bloquear, porque nos va a llenar de desespero. No cambiaré la idea y el modelo, hoy el equipo hizo todo para ganar el partido: con centros, llegadas, paredes, media distancia, pero no se nos dio”

*Hay que seguir trabajando para volver a la victoria

“Esto es de persistir, hoy corregimos muchas cosas, las sociedades estuvieron mejor sincronizadas. Son estos partidos que uno qué va a hacer, esperar, y seguir trabajando para lo que viene el día miércoles”.

*Alberto Gamero no se preocupa

“Yo me voy tranquilo, me di cuenta de la línea de cinco al fondo, y encontramos los espacios, maniobramos el balón, nos faltó la puntada final, de pronto con un gol se abría el arco. Pero no puedo decir que nos vamos triste, nos vamos fortalecidos porque el equipo lo que hizo en la cancha era para ganar”.