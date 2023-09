Alberto Gamero: "Huila no nos generó opciones de gol, aunque fue un partido sufrido, duro"

Millonarios logró un importante triunfo al último minuto gracias a un cabezazo de Andrés Llinás en el área que dejó sin alientos a los hinchas 'embajadores' que asistieron al estadio El Campin, de Bogotá, para presenciar el encuentro por la jornada 13 de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano.

Tras la victoria, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, hizo un pequeño análisis del partido asegurando que su equipo logró un resultado que merecían. "En el primer tiempo nos debíamos haber ido ganando tranquilos por las opciones que generamos y por cómo jugó el equipo en el primer tiempo. Jugamos prácticamente todo el primer tiempo en campo contrario. En el segundo tiempo, vi el desespero de ganar porque todos quieren ganar, pero yo no puedo llevar al equipo al desespero. El equipo tiene que intentar jugar como nos gusta jugar. Se tomaron unos riesgos y en los últimos 25 minutos jugamos con Giraldo solo. Huila no nos generó opciones de gol, no nos inquietaba. Son de los partidos sufridos, duros, lo ganamos en el último minuto, pero lo ganamos bien", inició de esta manera el samario.

Igualmente, habló de un problema serio y es la falta de gol en Millonarios, a lo cual, argumentó que se debe empezar a mejorar en la toma de decisiones de sus dirigidos, una vez estén en el área contraria. "La toma de decisiones es fundamental. Eso decía Guardiola, nosotros trabajamos para que el equipo llegue al arco contrario. Ya en el arco contrario es la toma de decisiones de los jugadores que ellos tienen que saber tomar. Veo las estadísticas que dicen que tengo 18 remates y solo tres al arco, nos hace falta puntería, pero lo importante es que sabemos generar jugadas. Hoy tuvimos elaboración y transiciones rápidas. A medida que nosotros mejores las opciones que creamos y anotemos vamos a terminar los partidos sin sufrir, como terminó siendo hoy", comentó el entrenador 'embajador'.

Finalmente, habló del Atlético Huila y aprovechó para elogiar la gestión que está teniendo Diego Corredor en el conjunto 'opita'. "Ellos venían de un partido duro contra Águilas y cambiaron dos o tres jugadores y aquí le hicimos sentir la cancha, la altura, por lo que hicimos en el terreno de juego. Huila es un equipo que desde que (Diego) Corredor lo tomo es un equipo estructurado y con variantes. Hoy terminó con línea de cinco en el fondo, pero cambió varias veces su esquema táctico y eso importante para los equipos. Hoy intentamos que ellos no tuvieran tanta posesión como acostumbran y tampoco la velocidad que acostumbran por la bandas. Controlamos bien el partido. Nosotros ganamos en el último minuto, ganamos bien y tuvimos los méritos para ganarle el partido", culminó Alberto Gamero.

El conjunto 'embajador', tras este encuentro, se posiciona en la quinta casilla del escalafón con 19 puntos.

El próximo encuentro que Millonarios tendrá que enfrentar será contra el Envigado el próximo domingo 24 de septiembre.