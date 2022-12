Alberto Gamero: “Jorge Segura es una opción latente, estamos pendientes de unos detalles”

El técnico del cuadro ‘embajador’ habló el previa de su debut en el fútbol profesional colombiano, que será este domingo a las 7:45 p.m contra Pasto.

Millonarios ultima detalles para el inicio de la liga colombiana en este 2020. Alberto Gamero tiene casi listo su plantel y está a la espera de la llegada de uno o dos refuerzos más.

“Jorge Segura es una opción latente. Estamos a la espera de unos detalles. Es un defensor de jerarquía que ya cuenta con experiencia internacional”, aseguró este viernes el estratega ‘embajador’.

La llegada de un defensor central se hizo prioritaria en las últimas horas, después de que Luciano Ospina sufrió una lesión en la visita al Alianza Lima, de Perú. El ex Alianza Petrolera aqueja esguince del colateral medial de la rodilla izquierda.

“Yo en Millonarios estoy muy feliz y tranquilo. Lo que he pedido lo han traído. Ha habido jugadores que no se han podido, pero eso no significa que no se haya intentado traer. El mercado en Colombia está más complicado que en el exterior”, prosiguió.

Gamero rescató los juegos de preparación que tuvo Millonarios, el cual concluyó con un triunfo 2-1 el pasado miércoles frente a Alianza Lima.

“El equipo ha estado a la altura en estos partidos de preparación. Entre más tenga competencia, se va viendo mejor. La personalidad es lo que más me gustó. Estabamos contra un equipo que va a jugar Libertadores y ante un estadio lleno. Mostramos jerarquía y esperamos hacerlo en la liga”, señaló.

Millonarios hará su debut en la liga este domingo contra Pasto. El once inicial será el mismo que ha venido utilizando, en donde la única novedad será el ingreso de Breiner Paz por Luciano Ospina, quien, según Gamero estará de dos a tres semanas por fuera de las canchas.

“Mi idea es tener una mitad de la cancha solida. La pareja más ideal hoy es Jhon Duque y Carlos Pereira, porque hay uno que quita y hay otro que quita y va. A David Silva lo quiero habilitando a los delanteros como lo ha mostrado en pretemporada”, afirmó.

Al final, Gamero sostuvo que la gente va a ver un Millonarios “que va a tener jugadores con amor propio por la camiseta. Los futbolistas van a defender esta institución y eso me tiene muy satisfecho”.

