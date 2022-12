Alberto Gamero: “La toma de decisiones nos está costando los partidos”

Este sábado, Millonarios perdió 1-0 con el Medellín, en el Atanasio Girardot, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la jornada del futbol profesional colombiano.

El estratega samario habló después de la derrota 1-0 con el ‘poderoso’. Hizo énfasis en lo qué para él, es el factor que no les permite sumar de a tres.

Publicidad

“Si no hubo remates al arco, ahí es donde tomamos mal la decisión, pero tuvimos aproximaciones. No es que no llegáramos. No vinimos a escondernos, vinimos a buscar un resultado. Ellos fueron más efectivos”.

Javier Reina hunde a Millonarios en la liga: Medellín se impuso 1-0, en el Atanasio Girardot

Entre tanto, Gamero afirmo qué se fueron “Tristes, no por el comportamiento del equipo, triste porque nos vamos con 0 puntos. Nos hicieron u gol cuando tuvimos la oportunidad nosotros”.

También, destacó el partido de Eliser Quiñonez “Hoy los jugadores que traíamos eran para sacar un resultado. El jugador que, para mí, no venía jugando fue Quiñonez y hoy hizo un buen partido”.

Publicidad

Durísima fractura de Yulián Gómez, jugador del Medellín, en el juego frente a Millonarios

Por otro lado, Millonarios debe visitar al Deportivo Cali en el partido correspondiente a la novena fecha del campeonato de balompié profesional en Colombia. Mientras tanto, el ‘embajador’ suma 6 unidades, lo que lo deja en el puesto 17 de la tabla.

Publicidad