Alberto Gamero: “La única manera de entrar a la historia de Millonarios es siendo campeones”

El profesor Alberto Gamero lo tiene muy claro, y sabe que la única manera de entrar en los libros de historia de Millonarios, es levantando títulos. Esa mentalidad es la que quiere que cristalice en la final de este domingo, a las 3 de la tarde, cuando su equipo mida fuerzas con Tolima, en El Campín.

“La verdad no es una ilusión de 100 por ciento, sino del 200 por ciento, mucho más siendo campeón como jugador, voy a ser el que más va a sufrir, el que más va a desear salir campeón y es entrar en la historia, la única manera es siendo campeón y se lo digo a los jugadores. Sería algo grande porque siempre quise venir a Millonarios, trabajé duro para estar aquí y con esta oportunidad sería un premio de Dios y a todo el esfuerzo que se ha hecho”; afirmó de entrada el técnico, este sábado, en la rueda de prensa.

Gamero está más tranquilo, ya que a pesar de las bajas por lesiones, covid-19 o expulsiones, volverá a tener a disposición a Breiner Paz. Además, dio noticias de otros lesionados.

“A pesar de tener unas bajas en el partido pasado en este hemos recuperado varios, como Breiner Paz. Vamos a tener un equipo más sólido, con jugadores en posiciones y mirar de ahí en adelante las alternativas. Esperar lo de Andrés Llinás, existe una prueba hoy, estamos esperando los resultados y con Juan Camilo García esperando unas terapias a ver si le da”, informó.

Además, el estratega de Millonarios mencionó que confía en sus “guerreros”, como los denominó, en la búsqueda del título de la estrella 16 de Millonarios, en el fútbol colombiano.

“Lo que más me ilusiona de este equipo es que este equipo tiene un espíritu guerrero, bajo unos conceptos que tenemos. Hay parámetros cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos. Me tiene ilusionado, hemos jugado 110 minutos en una semifinal y final con 10 hombres y hemos podido sacar los partidos y ojalá el día de mañana terminemos con los once y ser más fuertes. Eso me apasiona y me ilusiona”, finalizó.