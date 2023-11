Alberto Gamero: “Le ganamos a un digno rival, pero en Millonarios tenemos los pies sobre la tierra”

Millonarios consiguió un triunfazo 1-0 contra Nacional, de visitante en el Atanasio Girardot, por la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga del fútbol colombiano 2023-II. Alberto Gamero se fue contento por la victoria, pero sabe que enfrentó un duro rival.

“Nosotros habíamos visto varias imágenes, videos de Nacional, donde los primeros minutos es un equipo intenso, con sus laterales y extremos al ataque. Una de las ideas que teníamos era mantener el cero durante los primeros minutos e ir desarrollando lo que veníamos a proponer”, dijo de entrada.

Luego, Alberto Gamero analizó lo que hicieron bien sus dirigidos en Millonarios y resaltó algunas virtudes de los ‘verdolagas’.

“Desde el primer tiempo intentamos hacer una presión alta, Nacional tiene buen inicio de juego. Por momento lo hicimos bien, pero creo que ganamos un partido a un equipo fuerte, ofensivo. Nosotros encontramos los espacios en unas contras que por la cantidad de gente que sumaban ellos y le dimos buena lectura. Nos defendimos bien, fuimos un equipo sólido. Enfrentamos a un digno rival que hizo cosas importantes”, destacó el técnico de los ‘embajadores’.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*El tridente Macalister Silva, Daniel Cataño y Daniel Ruiz

“Yo hablo mucho con ellos, el secreto es que ellos tengan una vocación defensiva cuando no tengan la pelota. Yo les explico a ellos que ellos tienen algo innato y es que son muy técnicos y eso no se aprende la noche a la mañana. Me parece que hoy se enfrentaron a dos prospectos como Ocampo y Velásquez y hubo duelos de ambos lados”.

*Los momentos de dominio de Nacional

“La parte o los momentos que Nacional dominó el partido por momentos tuvimos un bloque bajo, y a veces eso se en este equipo, les tengo dicho que si defendemos, defendemos los 10, porque el arquero tapa. Ese dominio tuvo mucho el balón los centrales y los volantes de primera línea. Pero jugadas claras no tuvieron, las más claras las tuvimos nosotros y no las convertimos”.

*La buena labor de Millonarios

“Hoy le ganamos a un buen equipo solo que hicimos un muy buen trabajo, pero se ven las cosas que intenta hacer el profe, su idea, eso es un trabajo que hay. No quiere decir que Nacional no jugó bien. Hoy por momentos ganando 1-0 es normal que el rival vaya y de pronto quiera empujarte y nos dimos cuenta cuando metieron a Eric Ramirez y controlamos”.

*Se vienen más ‘finales’

“La ida de la final no la vamos a buscar hoy, nos falta un camino muy largo, contra otros equipos muy buenos como América, Medellín y Nacional. Hoy fueron tres puntos importantes, con los pies sobre la tierra, tranquilos, a corregir mañana y pensar en el partido del miércoles”.

*Muchos goles errados

“Indudablemente que uno se va tranquilo porque ganó el partido, porque cree opciones de gol y porque el equipo se me defendió bien. Pero eso es uno de los errores en este torneo, erramos muchos goles, y el día a día de nosotros trabajamos la parte psicológica, mental, y practicamos la definición”.