Alberto Gamero: “Le ganamos un partido a un gran equipo; hay sentimiento de alegría”

Alberto Gamero se fue con una sonrisa del Atanasio Girardot, luego de conseguir los tres puntos en la última fecha del ‘todos contra todos’, frente a Nacional.

“Hemos jugado partidos, perdimos cuatro en línea, los resultados no se nos daban, pero en el fútbol el equipo tenía cosas buenas y esto nos ayudaba en las derrotas, a mejorar, corregir y en las cosas buenas seguir creciendo”, afirmó de entrada en rueda de prensa.

Ya sobre el compromiso contra Nacional, Gamero mencionó que “vinimos acá a jugar un partido donde sabíamos que enfrentábamos un equipo con buena posesión de balón. Habíamos analizado bien la salida de ellos, vinimos a proponer el partido mano a mano. Ganar aquí es bueno y somos cabeza de grupo”.

Además, el técnico de Millonarios se refirió a lo disputado que fue el encuentro y que podía llevar a que no terminaran con 10 jugadores en cancha.

“Les dije, vamos a jugar un cuadrangular después de esto, no me pierdan la cabeza, no me hagan expulsiones y que Nacional no me haga mas goles, que tuvieran inteligencia”; aseveró.

Por último, Alberto Gamero enfatizó en que la victoria era importante, luego de las duras derrotas que vivieron en línea.

“Sentimiento de alegría porque hemos tenido unas semanas que no las hemos pasado bien, por muchas razones, hoy le ganamos un partido a un gran equipo, no es un secreto”, finalizó.