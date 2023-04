Alberto Gamero: "Los juveniles sacaron más la casta en este partido que en juegos anteriores"

En el estadio Alfonso López, Millonarios se llevó la victoria 0-2 sobre Atlético Bucaramanga en el remate final del partido. Luis Carlos Ruiz y Yuber Quiñones le dieron los tres puntos a un con junto dirigido por Alberto Gamero, quien se mostró contento tras comparecer con los medios de comunicación.

"Planificamos un partido importante, pero sabíamos que enfrentábamos un equipo maduro que también quería ganar. Me gustó el equipo porque no se desesperó, con su posesión de balón, con su inicio de juego, con su presión alta y me parece que hubo cosas muy importantes. Indudablemente por ganar no es que no se hayan cometido errores también los tuvimos y Bucaramanga de pronto no nos cobró", fue la lectura general que dio el entrenador samarios tras la victorias de los azules.

Luego, a Gamero le consultaron sobre la importancia que han tomado los jugadores canteranos en el primer equipo. "Y hoy fue uno de esos partidos en los que me demostraron que tenemos alternativa, eso era lo que yo les manifestaba a ellos, porque ellos son los que deben dar a entender que tenemos una nómina muy buena para que cuando ellos entren, demuestren que pueden ser unos chance o que pueden jugar en el equipo. Hoy sacaron más casta que en otros partidos a pesar de que estábamos de visitantes se vio un equipo que siempre sale a ganar, a proponer, a buscar el partido y frente a un equipo complicado bravo como Bucaramanga, pero me gustó que no hubo temor miedo y se ganó el partido", aseguró.

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

¿Qué le falta a este equipo para ser campeón?

"A mí no es que me haga falta, yo quiero como lo desean los directivos, la afición, los periodistas y los jugadores, todos queremos salir campeón eso es innegable. Cuando los equipos van a hacer una pretemporada llámese Millonarios, Junior, América, todos van a ser su preparación con el objetivo de ser campeones y eso es lo que queremos, pero como siempre he dicho lo mío es la tarea de todos los días, juguemos contra quien juguemos, juguemos Copa Sudamericana, Libertadores, Liga Betplay, Copa Betplay, para mí va a ser siempre lo mismo querer que el equipo gane. Nunca menospreciamos un torneo, todo lo queremos ganar competir y estamos buscando la estrella que todo el mundo busca eso es innegable".

*Sobre la lectura de juego contra Bucaramanga

"Fíjese que nosotros en los videos y en los tres entrenamientos que hicimos del plan de partido contra Bucaramanga, no veíamos que ellos tuvieran mucho inicio de juego, siempre lo hacían en largo. A veces cuando no los presionaban salían jugando, pero nosotros siempre tenemos esa idea de ir a presionar para recuperar el balón, pero para atacar no para interferir y que el rival no salga. También teníamos presupuestado los saques en largo que siempre lo hacen sobre el lateral izquierdo y efectivamente todos fueron ahí. Le dije a Stiven Vega que cuando fueran a sacar en largo se metiera con los centrales y ayudar a taponar ese sector".