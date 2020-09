Alberto Gamero, los trabajos con Millonarios, el reinicio de la Liga y Cali, su próximo rival

La larga espera se terminó. Tras cinco meses de inactividad por la pandemia del coronavirus, los equipos cuentan los días para volver a entrar a una cancha, tocar el balón y jugar por los puntos.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, también lo siente así y así lo expresó este viernes en rueda de prensa, en la que también habló del trabajo que viene adelantando con sus dirigidos y sus expectativas por el regreso del fútbol.

Gamero se mostró complacido con sus jugadores, pues, según el entrenador samario, están comprometidos y con muchas ganas de empezar a sumar puntos para dejar los últimos lugares.

"Veo un grupo muy fuerte, que ha crecido en la parte mental y que aspiramos que haya crecido en la parte técnico-táctica. Estamos ilusionados y a medida que vemos los días y que se acerca el torneo, los vemos con más deseos. Estamos felices de saber que esto va a comenzar", aseguró Gamero.

"Nosotros tenemos 13 partidos, 39 puntos, y estamos pensando en esos partidos. Estamos a seis puntos del octavo, con un partido menos, es un camino largo por recorrer y la posibilidad de clasificar la vemos todavía. Es verdad que es una posición incómoda, pero trabajamos porque tenemos un torneo por delante para disputar esos puntos. Nos hemos mentalizado en eso”, agregó.

Y justamente sobre el Cali, su próximo rival, 'El Sonero' indicó que “Cali es el que menos se ha desarmado, tiene una base y de ahí no se va a salir. Es un equipo que intenta jugar y, a pesar de que Arias es uruguayo, le gusta el buen fútbol, la posesión, con jugadores rápidos y que desequilibran por fuera”.

Por último, Alberto Gamero dijo que no le preocupa que les pongan varios partidos seguidos, pues no arma para formar un once, sino un equipo en el que ahora estarán 30 jugadores.

"Nos preocupa todo, pero si tenemos cinco meses sin jugar, ojalá nos pongan partido cada dos días. Por eso he hablado con los jugadores y les he dicho que todos van a jugar. No preparamos un onceno, preparamos un equipo. Hoy no nos podemos quejar de jugar cada tres o cuatro días. Indudablemente que cuando llegue la Sudamericana, vamos tener partidos. A los jugadores les pido que no nos quejemos de nada. Queremos jugar, habrá 30 jugadores. Eso da felicidad y alegría”, concluyó.