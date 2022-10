Alberto Gamero: "Más que nunca me siento orgulloso de esta camada de jugadores de Millonarios"

Millonarios despertó en la última fecha del 'todos contra todos' y logró la ansiada clasificación a las finales de la Liga del fútbol colombiano luego de haber derrotado por 2-4 a Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja. Luego del compromiso en tierras santandereanas, el entrenador Alberto Gamero dio sus impresiones de lo que hicieron sus jugadores en cancha, el samario se mostró orgulloso.

"Estoy feliz, jugamos contra un equipo que no nos regaló nada, se nos paró bien, nos atacó y nosotros en el contexto del partido, hicimos un partido serio, no fue un partido de mucho toque, pero fue serio. De lo que vinimos a buscar, la clasificación y hoy más que nunca me siento feliz y orgulloso de esta camada de jugadores que tengo. Hoy jugadores con molestias quisieron venir a jugar, se batieron como leones y logramos una clasificación para nosotros, nuestra familia y la afición. Estamos felices por eso", dijo de entrada el timonel del cuadro azul de la capital de la República.

"Este es el fútbol, nosotros a veces lo vemos así. Creo que hoy (domingo) no tuvimos las opciones de gol que hemos tenido en los otros partidos y ganamos con un marcador bueno. Me queda la tranquilidad y la satisfacción de que me salieron muchas cosas buenas y el factor fundamental es que el balón entró y estábamos esquivos de eso. Me gustó la personalidad del equipo para venir a buscar una clasificación, fue un equipo serio, hoy salieron las cosas, descansar, pensar en lo que viene el miércoles y luego pensar en los cuadrangulares".

Otras declaraciones

Habló de de David Macalister Silva

"Creo que voy a dar un parte de lo que estoy escuchando a nuestra hinchada, voy par tres años de estar en Millonarios y yo no conozco una persona o un jugador de la institución que quiera más a su hinchada como Macalister Silva, en cabeza del grupo les digo a la hinchada que es el referente de ellos, lo que está haciendo es de valentía y de una persona muy humilde, es de las personas que más sufre cuando los resultados son adversos.

Sobre Álvaro Montero y los goles que le marcaron

"Es arquero, cogió una posición que es la que más determina muchas veces los resultados, pero es un buen arquero, confiamos en él. Nos hicieron dos, pero nosotros convertimos cuatro, pero ese es su mayor respaldo, los compañeros lo respaldaron".