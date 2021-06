Alberto Gamero: "Me da alegría que Tolima esté en la final, pero quiero ser campeón con Millonarios"

El proyecto de Alberto Gamero en Millonarios está cerca de dar frutos. Atrás quedó lo acontecido contra el Junior de Barranquilla, ahora, es momento de enfocarse en la final frente al Deportes Tolima, el próximo jueves 17 de junio, en el estadio Manuel Murillo Toro.

Por eso, el director técnico 'embajador' hizo un análisis detallado de su rival y lo que puede ser el partido de ida.

¿Qué hacer tras tantas bajas por lesiones?

"Cuando un equipo llega a la final, todos quieren jugar. A pesar de que solo hay un central, todos se le quieren medir a ocupar ese lugar. Me queda esa satisfacción. Si juega Stiven Vega u otro, bienvenido. Eso es bueno porque quiere decir que todos quieren estar"

¿Cambiará el funcionamiento, debido a las ausencias?

"Hace rato venimos con lesiones, expulsiones y sanciones, pero hemos tratado de que a pesar de los nombres, no se cambie la idea. Por eso, en la final, no haremos cosas diferentes. Tenemos equipo para pelear una final"

¿Cuáles son las virtudes del rival?

"Enfrentaremos a un equipo muy atlético, físico, con mucha velocidad y que se defiende bien para contragolpear. Tiene juego directo y un arquero que siempre juega largo. Haremos todo lo posible para contrarrestar esas fortalezas del rival"

¿Qué significa tener una dupla goleadora como Arango y Uribe?

"Siempre hemos hablado con los jugadores que el 60% son los goleadores, pero también estamos satisfechos porque en el otro 40% se hace un buen trabajo defensivo y se cumple"

¿Qué opinión tiene de lo acontecido con los jugadores del Deportes Tolima y sus directivos?

"Llegamos a las 3 de la tarde, almorzamos y nos acostamos, pero no hemos visto bien lo que pasó. No me parece sorpresa porque pasó muchas veces, el tire y jala, pero, seguramente, ya se solucionó. Igual, no nos podemos distraer en eso. Tenemos que enfocarnos en el partido"

¿Es especial regresar al Manuel Murillo Toro para una final?

"Siento alegría. Me da felicidad por la hinchada de Ibagué, por el profesor Hernán Torres y todos. Sin embargo, quiero ganarla"