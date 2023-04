Alberto Gamero: "Me dolió no haber sido homenajeado en el Unión Magdalena"

El Unión Magdalena estuvo de celebración esta semana conmemorando los 70 años de historia del conjunto samario. Así las cosas, el 'ciclón', festejó a lo grande con una ceremonia en la que contó con grandes figuras que han hecho historia en el club de Santa Marta, eso sí, hubo un gran ausente y ese fue Alberto Gamero.

Por razones del destino, el estratega de Millonarios tuvo que visitar la 'Samaria' este domingo, en un compromiso válido por la jornada 15 del fútbol colombiano. Así las cosas, f inalizado el encuentro que culminó en empate 1-1 , el entrenador de 59 años compareció ante la prensa, donde se refirió a la celebración llevada a cabo por el conjunto 'bananero'.

Para sorpresa de muchos, Alberto Gamero se mostró dolido, al no haber sido tenido en cuenta en dicho homenaje, en el que celebraron "con una noche de elegancia, altura y emoción", en la que condecoraron "a todas esas personas que han aportado de diferentes ámbitos al crecimiento de esta institución", según expresó el Unión Magdalena en su cuenta de Instagram.

Publicidad

"Yo mandé un video para acá por los 70 años del equipo, pero tengo que decirlo, me dolió no haber sido homenajeado en el Unión Magdalena, porque soy el segundo jugador con más partidos en el Unión Magdalena, el primero creo que es Aurelio Palacio, y yo soy el segundo con 321 partidos. Entonces me dolió no ser homenajeado, pero sin embargo, eso no me va a quitar el amor, el cariño y el aprecio que le tengo a mi Unión Magdalena, eso no me lo va a quitar nadie", expresó en el inicio de su intervención el timonel samario.

Y agregó, "le mandé un mensaje a don Eduardo Dávila, le mandé un mensaje a ustedes los hinchas, y me han valorado ese mensaje. El Unión es de nosotros, de Santa Marta, es de nuestra tierra y lo seguiré queriendo hasta que esté vivo".

Publicidad

Recordemos que Alberto Gamero tuvo su debut como futbolista en el Unión Madalena en el 1982, donde luego de sus grandes actuaciones llegó al conjunto 'embajador', eso sí, antes de su retiro en Unicosta, 'Tito' volvió al 'ciclón' donde se convirtió en el segundo futbolista que vistió la camiseta en más oportunidades, con 321 partidos.

¿Qué dijo Alberto Gamero sobre el partido entre Unión Magdalena y Millonarios?

"Unión en el primer tiempo hizo un gran desgaste, nos jugó bien el partido, nos intentó llegar y presionar. Ya en el segundo tiempo cuando entra Silva, Cortés y Perlaza, tenemos un poco más de posesión, al igual que con Cataño, se encontraron los que venían jugando y el equipo jugó mejor, los últimos minutos tuvimos para ganarlo, así como Unión también lo tuvo para ganar. Hoy sacamos un punto valioso, para lo que habíamos hecho a lo largo de la semana, nos llevamos un punto importante en una plaza dura", comentó Alberto Gamero.