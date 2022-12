Alberto Gamero: “Me duele y estoy triste por perder, pero no me voy preocupado”

Millonarios empezó con el pie izquierdo la liga colombiana tras caer 1-2 con Deportivo Pasto y dejar una mala imagen ante los miles de hinchas que lo acompañaron.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, dijo este domingo, tras la derrota 1-2 con Pasto en El Campín, que está dolido y triste por perder, pero que no se va preocupado.

“Me duele porque perdimos, pero la preocupación no me ronda la cabeza porque jugamos un gran partido con Alianza Lima. Cometimos errores y en los momentos cuando mejor estábamos jugando, Pasto nos hace el primer gol, luego el segundo y ya con un 2-0 nos tocó remar. Valoró el esfuerzo que hicieron, las ganas que tuvieron de empatar el partido”, aseguró Gamero.

“La conclusión que tengo es que cometimos errores y los errores se pagan. Enfrentamos a un equipo con buen pie, buena posesión de balón, el marcador les favoreció y se tomaron mucha más confianza. Hay cosas buenas y cosas por mejorar”, agregó.

Amargo debut para el Millonarios de Gamero en la Liga: Pasto lo venció 1-2, en El Campín

Sobre la incorporación del defensor Jorge Segura, el samario indicó que “lo que tengo entendido es que no han podido cuadrar la parte económica y se ha quedado eso en ‘stand-by’. Pero debo que pensar en lo que tengo. Hoy no hay jugadores importantes que estén sueltos para venir a Millonarios, y no quiero traer por traer”.

Por último, el timonel azul se refirió a la implementación del VAR en el partido, cuando a John Duque le mostraron tarjeta roja y después, tras revisar durante varios minutos la jugada, le dejaron solo una amarilla.

“No creo que lo del VAR vuelva a pasar porque la verdad fue mucho tiempo, no tiene que durar tanto. Para el ganador es bueno, para el perdedor no. El desespero para nosotros fue mayor todavía. Se paró 10 minutos el partido y no dieron más tiempo”, concluyó.

Millonarios jugará la próxima jornada en condición de visitante frente al Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander.