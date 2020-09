Alberto Gamero: "Me gustó que Millonarios no bajó los brazos y al final el resultado fue justo"

Millonarios volvió a disputar este sábado un partido de la liga colombiana y lo hizo con un igualdad 1-1 en condición de visitante frente al Deportivo Cali, en partido aplazado de la fecha 6.

Jhon Vásquez abrió el marcador para los locales en el primer tiempo y en el segundo, un golazo de Juan Carlos Pereira igualó las acciones para los azules, que ya lo merecían.

Alberto Gamero, técnico de los ‘embajadores’, habló en la conferencia de prensa posterior al partido y entregó su análisis del empate con el Cali, que no conoce la derrota.

"En los primeros minutos Cali nos sorprendió tirando centros, apoyándose con Ángelo Rodríguez, pero después nos ubicamos mejor, encontramos los espacios y emparejamos", aseguró Gamero.

"Cuando volvimos de la para por la tormenta eléctrica, nos hacen un gol ingenuo, pero me gustó el equipo, que no bajó los brazos y tuvimos para empatar el partido. En lo que se vio me parece que fue un resultado justo", agregó.

'El Sonero' Gamero también analizó los cambios y dijo que esta vez funcionaron porque el equipo mejoró en la segunda parte y encontró la igualdad definitiva.

"Corregimos lo de Duque, que estaba dejando muy solo a Palavecino y por el lado izquierdo Godoy ayudó a Bertel. Hoy en día nos está dando la posibilidad de que jueguen muchos jugadores y los cambios hoy fueron buenos", concluyó.

Millonarios, en el puesto 16 con siete puntos, necesita una victoria para salir del fondo de la tabla y acercarse al lote de los ocho clasificados, por lo que ahora debe pensar en su próximo partido de local frente a Once Caldas.