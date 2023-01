Alberto Gamero: "Me quedan estos dos semestres para ganar el título de Liga con Millonarios"

Uno de los equipos que siempre llama la atención en el fútbol colombiano es Millonarios, que para la Liga 2023 nuevamente contará con la dirección técnica de Alberto Gamero y que ha logrado la contratación de jugadores importantes en el ambiente nacional como son los casos del volante Daniel Giraldo y de los delanteros Leonardo Castro y Fernando Uribe, quienes se sumaron a la base que ha venido trabajando en el último tiempo en el club.

Este viernes, después del entrenamiento matinal, el profesor Gamero atendió a los medios de comunicación y se refirió a los nuevos retos que se avecinan.

"Salgo para mi cuarto año acá. Yo tengo contrato hasta final de 2023. Y lo que quiero es un título, me quedan estos dos semestres para lograr el título", expresó Gamero inicialmente, dejando en claro que hay una cuenta por saldar para él y para sus jugadores.

Sin embargo, el entrenador samario destacó otros temas que son positivos para la institución de la capital de la República. "Aparte de que no hemos conseguido el título de Liga, yo me siento muy feliz por lo que estoy haciendo acá en Millonarios. Estoy agradecido con la institución, con parte de la afición, con parte del periodismo, yo estoy fuerte por lo que venos haciendo. El miércoles varios jugadores en una ceremonia fueron destacados, llamados a la Selección Colombia. Esa es la felicidad de verlos allá, que mañana (sábado) viajan a la Selección, no por Gamero. Están homenajeados por ellos mismos", dijo Gamero.

El timonel de los 'embajadores' se refirió a la convocatoria de Álvaro Montero Andrés Llinás, Daniel Ruiz, Daniel Cataño al seleccionado colombiano, que jugará contra Estados Unidos un partido preparatorio, el próximo 28 de enero. A eso se sumó que el propio Llinás, Ómar Bertel, Larry Vásquez, David Macalister Silva hicieron parte del once ideal de la Acolfutpro, que celebró una gala en Bogotá para destacar a los mejores.

De otra parte, en la mañana de este viernes se conoció de manera oficial que Fernando Uribe se lesionó (tema muscular) y tendrá una incapacidad de acuerdo a la evolución.

Alberto Gamero comentó al respecto que "lo de Uribe es una noticia que se dio, él tiene que ser una persona que debe estar feliz, a Fernando se le da la confianza de parte de nosotros. Sabemos que lo vamos a tener, no es una lesión quirúrgica para forrtuna. Lo que sí queremos y se lo dijimos a Fernando es que lo vamos a tener cuando se encuentre bien".

Para Millonarios lo que sigue es un partido de preparación frente a Liga de Quito, de Ecuador, este domingo en El Campín, en el que la institución aprovechará para realizar ante los aficionados la presentación de los equipos masculino y femenino.