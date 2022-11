Alberto Gamero: “Me siento feliz, Millonarios propuso, y veníamos de jugar hace tres días”

Millonarios y Santa Fe empataron 1-1, este domingo, en la primera fecha de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano 2022-II. A pesar de este resultado, el técnico Alberto Gamero se mostró satisfecho por la labor de sus dirigidos.

“Nosotros no nos podíamos desesperar, cuando ellos nos hacen el gol, parece que era la primera llegada de ellos, y nosotros jugando todo ese tiempo en campo contrario. Les manifesté que tuviéramos paciencia para circular el balón, buscar espacios, lo encontramos y lo conseguimos, no tuvimos esa puntería de la media distancia para ir al arco o al palo”, afirmó de entrada.

Seguido a eso, Alberto Gamero mencionó que aunque no consiguieron los tres puntos, felicita a sus jugadores porque venían de un gran esfuerzo entre semana, en la final contra Junior, de la Copa Colombia 2022.

“Yo de este partido no sé si me siento más feliz que el partido pasado. Jugaron hace tres días una final, y el temor que tenía hoy era que el equipo se me iba a quedar y no fue así. Este equipo intentó, propuso, y aunque caímos en algunas contras que ellos buscaron, pero hoy me voy satisfecho con este grupo. Estoy contento, feliz, no pensaba que este partido fuera así, tanto así que en el plan de juego la idea era que 4 o 5 jugadores jugaran 45 minutos y darles oxígeno y vi que no había necesidad. Me les quitó el sombrero y me voy feliz con ellos”, aseveró.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*El fallo de tantos penaltis en el semestre

“Estamos jugando bien, pero no hablo de superioridad de Millonarios sobre ningún rival. Hoy nos pasó lo que nos pasa muchas veces. El que patea hace gol, el que cobra los penales tiene la posibilidad de errarlo, hemos tratado de que ellos se sientan con confianza, cobramos penaltis, se quedan cobrando penaltis, apostando entre ellos, es del fútbol. Me parece que el penalti contra Junior que cobró Luis Carlos tenía más picante, y sin embargo lo hizo bien y hoy tuvo la confianza de cobrar y lo bota”.

*¿Repite equipo contra Junior?

“Vamos a mirar, tenemos tres días, este grupo viene de jugar el miércoles, domingo y ahora nuevamente miércoles, vamos a ver si el equipo está entero. Ahí también tenemos a Pereira, a Dewar que pueden acompañar a Larry Vásquez”.

*El estilo de juego de los rivales

“Bronca no hay, nosotros nos respaldamos, este equipo tiene una idea de presionar acá en Bogotá, y lo otro es que los equipos que vienen y se nos encierran, pero acá el único problema de nosotros es que no la metemos”.

*Los titulares contra Santa Fe, los mismos de la final con Junior

“Primero fue un premio, y premio no porque hayan sido campeones, sino porque el equipo jugó muy bien contra Junior”.