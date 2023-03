Alberto Gamero: “Me voy contento con el resultado, la actuación de los muchachos da tranquilidad”

Millonarios consiguió un punto de visitante, en el estadio Atanasio Girardot, tras igualar 0-0 contra Atlético Nacional, en el duelo de la fecha 8 de la liga del fútbol colombiano 2023-I. Alberto Gamero analizó lo que fue este duro compromiso.

El estratega al mando de los ‘embajadores’ comenzó diciendo que “este es un grupo que viene trabajando, nosotros siempre decimos que los jugadores deben agarrar experiencia, y estos son los partidos para que demuestren por qué están en Millonarios. También hay jugadores jóvenes en Nacional. Hoy nosotros elaboramos un partido ante un rival que es fuerte, que es un clásico, pero siempre le he dicho a los jugadores que salgan a competir, sin miedo, respetando al rival, pero dándose valor ellos. Hicimos un partido tácticamente organizado, donde Nacional las tres o cuatro que tuvo, fueron por errores nuestros, perdidas de balón”.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*Orgulloso de su equipo

“Fue un partido abierto, ellos querían ganar, nosotros propusimos también, hasta el último minuto no se hicieron cambios para defender, el equipo que teníamos era para atacar. Hay momentos que Nacional no nos dejaba, porque es muy bueno. Me voy contento por el resultado, la actuación de los muchachos y nos da tranquilidad que tenemos jugadores para cuando los necesitemos”.

*Itinerario para Brasil para el partido contra Atlético Mineiro

“Viajamos a la 10:00 p.m. o 10:30 a Bogotá hoy, estamos llegando casi 12 de la noche y a las 8 o 9 de la mañana de mañana ya tenemos que estar nuevamente en el aeropuerto. Es ir a la casa, cambiar ropa, cambiar maleta y viajar. Viajamos a Panamá y luego Belo Horizonte en Brasil”.

*A pesar del cambio de formación, la idea es igual

“Me gustó del equipo hoy que a pesar que se jugó con una estructura diferente a la que venimos jugando, no perdió la idea de lo que queremos: mismo inicio, posesión, y que el equipo siempre hizo la presión casi todo el partido, eso también lo estamos haciendo, y eso fue lo que me gustó”.

*No hay que conformarse

“Es de esos partidos que nos dejan tranquilos, pero con la idea y con la mentalidad de seguir mejorando, que crezcan, que estos jugadores de experiencia tengan más minutos, más competencia, y en ese punto estamos más tranquilos”.

*Los consejos que le dio a los jóvenes que jugaron este sábado

“El equipo vino a competir, desde hace 3 o 4 días, vamos a estar un estadio lleno, una afición que le quiere ganar a Millonarios, no íbamos a tener afición porque no aceptaban hinchas. Pero vi que el grupo entró a la cancha convencido. Hoy no juega un equipo alterno, hoy juega Millonarios y deben representar de la mejor manera”.