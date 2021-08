Alberto Gamero: "Me voy satisfecho porque no es fácil jugar con 10 hombres, Cali es un rival duro"

Millonarios sumó un importante punto en su visita al Deportivo Cali tras igualar 2-2, este sábado. Alberto Gamero, entrenador de los 'embajadores', entregó sus pensamientos al concluir el juego.

"Me voy satisfecho porque no es fácil con 10 hombres contra un Deportivo Cali, hicimos un bloque muy bajo, pero nos tocaba, felicito a mis jugadores porque hicieron un buen trabajo defensivo, fueron ordenados y nos llevamos un punto, hay que darle méritos al contrario, me voy feliz con el equipo", expresó el estratega.

En la rueda de prensa virtual, también dio a conocer lo que fue jugar en la etapa complementaria con un hombre menos, tras la expulsión de Elvis Perlaza.

"Más de la mitad del segundo tiempo jugamos con un hombre menos y lo soportamos, nos defendimos bien, a pesar de que estamos en bloque bajo ellos no tuvieron opciones claras. Me hubiera gustado ver el equipo completo, con Ruiz y Márquez arriba, con Guerra entero para sus ataques", agregó.

Sobre lo que se viene, añadió: "Hay que descansar ahora, cuatro o cinco jugadores estuvieron con la selección y hoy jugaron, vamos a enfrentar una llave que llevamos en contra y queremos clasificar".

Y concluyó: "Contra Medellín será duro, es un equipo sólido y tácticamente bien parado, hay que tener tranquilidad y a la gente le digo que nosotros vamos a ser los primeros de verlos en el estadio, les pido que hagamos las cosas en paz y que quedemos bien representando para que sigan entrando".

Ahora, los bogotanos enfrentarán a Alianza Petrolera, por la Copa Colombia, y a Medellín, por la sexta jornada del fútbol colombiano.