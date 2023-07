Alberto Gamero: "Me voy triste por el resultado, pero le vamos a poner el pecho a la situación"

Millonarios sigue sin levantar cabeza en la defensa de su título, en la Liga II-2023. Los dirigidos por Alberto Gamero sufrieron su primera derrota, en su visita a Alianza Petrolera, que logró hacer un partido correcto, y a los seis minutos anotar el único tanto de la victoria, por medio de Jesús Muñoz.

Finalizado el encuentro, el timonel samario destacó el esfuerzo realizado por sus dirigidos, quienes jugaron con un hombre menos en la mayoría del partido.

"Es negativo porque perdimos el partido, pero un gol a los 6 minutos y una expulsión a los 16 minutos hace que yo tenga que valorar lo que hizo el grupo. No siempre cuando se pierde se puede felicitar al equipo y yo a mi grupo lo felicito, porque hablamos de cansancio y jugamos casi 80 minutos con 10 hombres, y si bien es cierto que Alianza Petrolera hizo su trabajo, no podemos decir que pasaron por encima. Me voy triste por el resultado, pero valoro el esfuerzo que hicieron los muchachos", comentó el estratega de los azules.

Por otro lado, Alberto Gamero habló de la mejoría del equipo para la parte complementaria, "un jugador puede ser superado, me parece que Edwin Torres jugó un muy buen primer tiempo, y en el segundo tiempo, Bertel marcó mejor. Para nadie es un secreto. En el segundo tiempo no tuvieron una opción clara. No puedo esconder el esfuerzo que hizo el equipo, con ellos me voy tranquilo".

Y concluyó con respecto a la agenda que tiene Millonarios, en los próximos días, "mañana (domingo) viajamos. Yo no quiero que el grupo se enfoque en los comentarios, de pronto el tiempo nos dará la razón a nosotros o a los comentarios que dicen que el equipo está cansado, nosotros venimos de jugar un partido contra el Crystal Palace, y me parece que les jugamos un partido de ida y vuelta. Este sábado vinimos y yo no vi el equipo como dicen 'reventado', con 10 hombres nosotros intentamos, mis centrales estuvieron en la mitad de la cancha".

Aquí más declaraciones de Alberto Gamero:

*Partido de fogueo frente a Real Zaragoza

"Nosotros mismos nos buscamos eso porque fuimos a las finales del fútbol colombiano, y por eso nosotros tenemos esas invitaciones que son buenas, mañana viajamos por la noche nuevamente, jugamos el jueves, regresamos viernes y jugamos el lunes".

*La mentalidad del equipo

"Lo que hay que tratar es lo que estamos haciendo, que es darle menos minutos a algunos jugadores e ir intercalando a los jugadores, no es descansándola. Estamos tratando de variar la nómina. Nosotros tenemos que tener la tranquilidad y no cansar el equipo mentalmente: Nosotros le vamos a poner el pecho e intentar de clasificar nuevamente para pelear por este torneo".