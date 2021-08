Alberto Gamero: "Millonarios buscó, tuvo todas las variantes; pero Santa Fe se defendió"

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló este ´sábado en rueda de prensa luego de caer 1-0 frente a Independiente Santa Fe, en el marco de la cuarta jornada de la Liga colombiana 2021-II.

El estratega 'embajador' reconoció que sus dirigidos cometieron errores; sin embargo, destacó que siempre tuvieron la intención de igualar el compromiso, en el estadio El Campín.

"Fue una jugada de salida de inicio, cometimos ese error, en ningún momento vi que Santa Fe neutralizó a Millonarios, no tuvimos opciones claras, tuvimos una mentalidad de que queríamos empatar el partido. Nosotros tuvimos todo el deseo y propósito de ir a buscar el resultado", expresó Gamero, refiriéndose al gol que marcó Ronaldo Dinolis, de Santa Fe, tras una mala salida defensiva de los 'embajadores'.

Más allá de eso, el técnico samario que "yo no vi un equipo desconocido, todo el desgaste lo hicimos nosotros contra un equipo que se defendió bien, no encontrábamos los espacios, circulamos el balón, tuvimos alrededor de 13 llegadas, esto no es desesperarse, sabemos que cometimos errores en la parte defensiva y por eso nos hacen el gol. La intención y el manejo la tuvimos".

Finalmente, Alberto Gamero resaltó la actitud de sus dirigidos para buscar el gol de la igualdad. "En el primer tiempo les dije a los muchachos que cuando nos encontráramos con esos bloques bajos, taráramos centros, en el segundo tiempo, con Bertel y Guerra tuvimos posibilidades; nos faltó entrar en pared y buscar la individual, ellos nos daban el balón para que nosotros atacáramos, me gustó que a pesar de ir perdiendo no nos desesperábamos e intentamos elaborar".