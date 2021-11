Alberto Gamero: "Millonarios cometió dos errores garrafales que significaron la derrota"

Los cuadrangulares de la Liga colombiana II-2021 no empezó de la manera esperada para Millonarios. A pesar de que iba ganando 0-1 hasta el minuto 85, América de Cali reaccionó, le dio vuelta al marcador y perdió 2-1, en el estadio Romelio Martínez, de la ciudad de Barranquilla.

Una mano del defensa central Andrés Murillo fue sancionada como penalti y Adrián Ramos anotó. Después, un error del guardameta Esteban Ruiz significó el tanto de Joao Rodríguez, que sentenció el triunfo 'escarlata'. Respecto a esas dos falencias, el entrenador Alberto Gamero hizo énfasis.

¿Qué pasó en el remate del partido, que les revirtieron el marcador?

"Cometimos errores. El fútbol se trata del que menos equivocaciones tenga y, hoy, fueron dos errores garrafales que nos costaron la derrota, la cual no estaba dentro del presupuesto. Sabíamos que el juego sería cerrado y que América era muy fuerte en la parte aérea ofensiva. Me parece que en la jugada del primer gol, no era tiro de esquina. Ahora, se marcó mal. En el segundo tanto, había cinco jugadores de Millonarios y el arquero se equivocó. América lo aprovechó y nos ganó. Hay que pensar en Alianza Petrolera, el próximo jueves."

¿Qué le aportaron los cambios?

"A veces salen y a veces no. No nos aportaron mucho. Hicimos cambios para reforzar las bandas, pero no se dio. Además, se buscó darle volumen a la parte defensiva y jugamos con tres centrales, cinco en el fondo, pero hoy no resultó como se pensaba y lo que se había entrenado. Se cometieron errores y se perdió el partido."

¿Por qué el nerviosísimo en los minutos finales?

"No nos pesa nada, ni la responsabilidad, solo se cometieron errores. Estábamos disputando un partido serio, ganando el partido, pero con errores se perdión. Tuvimos jerarquía y personalidad. No sentimos favoritos, pero sí podemos ganar este cuadrangular."

¿Qué aspectos se deben mejorar?

"La derrota duele proque faltando cinco minutos estábamos ganando y lo perdimos por descuidos y errores que le pueden pasar a cualquier ser humano, pero mostramos cosas importantes. Nos quedan cinco partidos para disputarlos, pelear y soñar con clasificar a la final."