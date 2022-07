Alberto Gamero: "Millonarios en el segundo tiempo fue desconocido, estuvo impreciso"

M illonarios igualó este sábado 1-1 en su debut en la Liga del Fútbol colombiano en el segundo semestre frente a Deportivo Pasto, en el estadio El Campín. Los conducidos por Alberto Gamero iniciaron ganando el duelo gracias a una anotación de su nueva incorporación: Luis Carlos Ruiz. No obstante, en la segunda parte el cuadro nariñense se acomodó de buena forma en el terreno de juego y pudo igualar la contienda.

"Hubo dos tiempos diferentes, el primer tiempo era brillante para Millonarios y con posibilidades de aumentar el marcador y en el segundo, por momentos y hasta el gol, el equipo fue muy impreciso, tenía rato que no veía tan impreciso al equipo en el pase, en el control, en tirar un buen centro, eso era lo que más me molestaba, todos somos seres humanos y se equivocan. El segundo tiempo fue lo que no me gustó, hubo mucha imprecisión, no trabajamos bien y encontramos un equipo que sabíamos que nos iba a jugar a la contra y a veces ganando 1-0 hay que defenderse. La sensación es que era un partido que lo teníamos que haber ganado en cómo jugamos en el primer tiempo, pero en el segundo Pasto hizo sus modificaciones, nos esperó y nos contragolpeó; hay que valorar el trabajo de ellos. El equipo en el segundo tiempo fue desconocido", sostuvo de inicio en la rueda de prensa el timonel del cuadro 'embajador', Alberto Gamero.

Publicidad

De igual manera, Gamero se refirió que su equipo debe mejorar más en la definición en el último cuarto de cancha. También lamentó que sus dirigidos no hayan sabido defender el resultado a favor.

"Las llegadas más claras las tuvimos en el primer tiempo, yo siempre les he dicho a mis jugadores que el fútbol tiene dos fases: la defensiva y la disposición, cuando se va ganando el partido hay que defenderse bien y hoy (sábado) nos faltó eso. Nos falta esa puntadita final para ganar más cómodos, aquí no solamente son los goleadores, necesitamos que los extremos también hagan goles, hay que aumentar esa forma, no solamente es el '9'. No nos podemos desesperar ni volver locos, en tres días tenemos un partido contra Bucaramanga", complementó.

¿Qué otras declaraciones dijo Gamero?

Publicidad

Eduardo Sosa, ¿al Tolima?

"No está definido nada, él tiene otra posibilidad de ir a otro equipo y por eso se optó no ponerlo en planilla y hay que pensar en el jugador y si él tiene la posibilidad no lo vamos a cortar las alas y traer otro jugador pero hasta ahora no hay nada definido. Él estaba concentrado, él pidió no estar en la planilla y yo opté".