Alberto Gamero: "Millonarios hizo cosas muy buenas; felicito a mi equipo por la manera como se jugó"

Millonarios ya hizo la primera parte de la tarea. Este viernes 8 de abril, en el estadio El Campín, venció 2-1 a La Equidad, por la fecha 15 de la Liga I-2022 del fútbol colombiano, llegó a 32 puntos y logró la clasificación a los cuadrangulares. Frente a ello, el entrenador del cuadro 'embajador', Alberto Gamero, habló en rueda de prensa.

¿Qué análisis hace del juego?

"En la semana, personalmente, la idea que tenía de La Equidad no fue diferente a lo que se vio en el terreno de juego. Nos encontramos con un rival que se paró bien, por eso, salgo contento; además, porque Millonarios hizo cosas muy buenas. A mi equipo, lo felicito por la manera como se jugó. Cometimos pocos errores."

¿Qué siente al ver plasmado lo trabajado en la semana?

"Al rival lo analizamos mucho. Hay partidos donde salen y otras donde no. Por fortuna, esta noche se dieron las mayoría de cosas."

¿Cómo van a manejar la nómina, pensando en cuadrangulares?

"Trataremos de que el grupo no se distraiga. Ahora, sí haremos algunas variantes de jugadores que necesitan un poquito más de minutos, pero se deben entrenar con toda, pensando en jugar y no en que alguno va a entrar. La idea que tenemos es darle rodaje a quienes no lo han tenido tanto."

¿Qué opinión tiene de Jaguares, rival en la Copa Colombia?

"Será duro, pero veremos cómo lo encontramos porque dependerá si llegan eliminados o metidos en la pelea por entrar a los ocho. Esperamos tener un equipo base y apuntaremos también a la Copa. Serán dos partidos complicados porque son buenos en el frente de ataque y muy rápidos. Queremos pasar esa fase."

¿Cuándo juega Millonarios en la Liga Betplay?

El próximo domingo 17 de abril, a las 4:05 de la tarde, el 'embajador' visitará a Deportivo Pereira, por la jornada número 16 de la Liga I-2022 del fútbol colombiano, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

