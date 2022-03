Alberto Gamero: "Millonarios hizo de todo para empatar, intentamos por todos los lados"

"Intentamos todo para empatar, por todas partes. Cuando hago el análisis, me encuentro que vimos a un Medellín defendiendo, no a Millonarios. No encontramos espacios, pero tuvimos opciones claras de gol", dijo Alberto Gamero, en la rueda de prensa tras la derrota 1-0 contra Independiente Medellín.

El entrenador de los 'embajadores' atendió a los medios y dejó claro que "hay cosas por corregir, cometimos muchos errores, como el gol que nos hicieron que nace de un error en nuestra defensa, tuvimos la posesión del balón; me gustó que, por tener más delanteros, no tiramos pelotazos y tuvimos tranquilidad ahí".

Publicidad

Además, resaltó la labor de varios de sus jugadores que vieron acción en el estadio Atanasio Girardot, este miércoles, como Ricardo Márquez y Steven Vega.

Publicidad

"Lo de Ricardo Márquez, a pesar que no hizo gol, lo vi más metido en el partido y eso es ganancia para nosotros. Lo de Steven Vega, cuando lo posicionamos en la defensa, fue buena", agregó.

Y, concluyó: "No podemos cometer esos errores, el rival trabaja para buscar los errores y cobrarlo y así lo hicieron. Vinimos a jugar y a presionar a Medellín, hay cosas buenas dentro de todo esto".

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios, en la Liga Betplay?

Millonarios recibirá a Junior, el miércoles 30 de marzo, a partir de las 8 de la noche, en lo que será la jornada 13 de la Liga del fútbol colombiano.