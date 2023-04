Alberto Gamero: "Millonarios no fue vistoso, enfrentamos a un rival que nos cohibió de jugar"

Millonarios se trajo un punto en su visita al Atlético Huila, escuadra con la empató 1-1 en el partido de la fecha 13 de la Liga del fútbol colombiano en el estadio Guillermo Plazas Alcid. Tras el compromiso en Neiva, el entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, habló en rueda de prensa sobre la labor de sus dirigidos en el campo de juego.

"Para mi modo de ver el equipo no fue vistoso, hoy (martes) encontramos a un muy buen equipo como Huila y nosotros no tuvimos ese partido que en otros días hemos tenido, sin embargo hicimos algo bueno como la posesión del balón, pero no terminaba en ataques, no terminan claras, pero controlamos el partido con el balón nuestro y las pocas que nos llegó Huila la controlamos, a excepción del gol que nos hizo Britos", dijo de entrada el DT del azul bogotano.

En medio de la charla con los medios de comunicación, al técnico samario le consultaron por el tema de las oportunidades de gol en el juego, que frente al Huila con respecto a otros duelos fueron pocas, con respecto a ese ítem Gamero sostuvo lo siguiente.

"Es de los partidos que menos opciones creamos, esa es la realidad. Pero no nos mortifica tanto de que no creamos opciones, porque sino estoy mal somos de los equipos con más goles en el fútbol colombiano, estamos peleando esa posición. Lo que tenemos que hacer es ser más contundentes y precisos cuando llegamos, en eso estamos trabajando. Hoy tenemos un equipo que elabora más, pero con menos velocidad por los costados y eso lo estamos implementando por los jugadores que tenemos.

En todos los partidos uno tiene algo que corregir".

Sobre las instrucciones que les dio a sus dirigidos para enfrentar el partido contra el Huila, Alberto Gamero afirmó que en "el primer tiempo me parece que no fue de ida y vuelta, pero sí de control del balón, nos equivocamos en el gol y de pronto tuvieron otra, veía que el equipo jugaba bien, tenía posesión; lo que le pedía a ellos es que tuvieran más atención en los repliegues. Pero en el segundo tiempo se planificó que se mantuviera la idea, encontramos a un Huila que también quería atacar y las veces que llegó nos defendimos bien".

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

*El tema del equipo mixto que trajo para enfrentar al Huila

"Me extraña esas palabras tuyas, tu ves a un equipo como Millonarios que hace tres días jugó, el domingo, martes y eso a veces no lo ven, sí los jugadores ganan plata, pero los jugadores también se cansan también, por eso yo los cambio. Hoy (martes) el único que no vino fue Leonardo Castro porque tiene un tobillo inflamado; no va al caso".

*Huila y sus virtudes como equipo

"Habíamos analizado al Huila, le dije al 'profe' (Néstor Craviotto) que jugaban bien, se acoplan bien y tienen jugadores importantes. Sabíamos que veníamos a enfrentar a un equipo duro, los cambios que hicimos fue para tener un poco de aire e ir a atacar, enfrentamos un buen rival que tiene oficio y nos cohibió de jugar a nosotros bien, el punto es favorable contra un buen rival y nos permite seguir peleando en los primeros lugares ".