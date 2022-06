Alberto Gamero: "Millonarios no puede volver a jugar tan mal como lo hizo en Barranquilla"

Millonarios se prepara para recibir a Atlético Junior este miércoles por la jornada número cuatro de los cuadrangulares finales de la Liga del Fútbol Colombiano. Previo a este importante duelo frente a los 'tiburones', que iniciará a las 6:15 de la tarde, el timonel del cuadro 'embajador' Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación y habló de la actualidad de su grupo.

El samario se refirió a Diego Herazo, jugador que salió lesionado en el duelo frente a Junior en el Metropolitano el fin de semana, y sobre si alcanza a estar para el compromiso de este miércoles.

"Lo de Herazo lo vi con una molestia en Barranquilla y ciertamente salió con una lesión, hoy (martes) le hicieron una imagen y salió con un pequeño desgarro. Y no va a poder estar en este partido y lo más seguro tampoco para el sábado y lo más seguro que vaya Valencia. En el caso de Sosa venía de un cuadro gripal, entrenó con nosotros y está en la lista de convocados", explicó Gamero.

Además el timonel de los 'embajadores', le dio un vistazo con respecto a la forma como deberán enfrentar a este Junior, un equipo que en Barranquilla les complicó y les terminó ganando en el último suspiro con una anotación de Carmelo Valencia.

"Junior hizo un trabajo bueno en Barranquilla, ahora nosotros queremos hacer lo que hemos venido haciendo acá en Bogotá, tener posesión de balón, una cancha muy amplia con laterales amplios o por dentro, tenemos variantes que podemos contrarrestar a Junior . Tenemos que buscar alternativas para mejorar esa línea de tres que no pudimos superar en Barranquilla, tenemos que mejorar en el cuadro defensivo, ahí fuimos muy débiles y en Barranquilla sufrimos porque no hubo esa agresividad defensiva, que esperamos mañana (miércoles) ser fuertes en el aspecto defensivo. Queremos que este equipo entienda que hemos jugado mejor, y que podamos salir a ganar ese partido".

Gamero también complementó y dijo que "yo veo que este Junior no es de posesión, es más vertical, más llegador, que acumula gente a la espalda del rival, que no se acostumbra a generar sino a llegar, hay que tener en eso mucha claridad, pensamos que va a buscar un bloque medio alto, debemos ser muy inteligentes, que Junior venga a jugar fútbol y proponer y nosotros también jugar buen fútbol y proponer".

El DT de los azules precisó que hombres como Andrés Llinás, Larry Vásquez y Juan Carlos Pereira estuvieron mermados en el Metropolitano. Así dijo "que no vaya a sonar a excusa, Llinás, Pereira y Larry Vásquez vienen de un grupo gripal y jugaron porque son berracos, no entrenaron durante dos días, me manifestaron que querían jugar y actuaron. Son seres humanos y se enferman. Perdimos porque jugamos mal y ¿qué tenemos que hacer ahora?...no jugar tan mal como lo hicimos allá, estamos visualizando un partido muy diferente y si lo hacemos, tendremos más posibilidades de ganar".

Y concluyó que en el duelo de este miércoles contra los conducidos por Juan Cruz Real "cambiaremos uno o dos jugadores, me parece que el equipo ha hecho muchas cosas muy buenas y vamos a seguir dándole la confianza".

¿Cómo va Millonarios en la Liga Betplay?

El conjunto azul va segundo en el Grupo A con 4 puntos, los mismos de su rival Junior y uno menos que el líder de la zona, Atlético Nacional.