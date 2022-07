Alberto Gamero: "Millonarios no sufrió el partido contra Envigado"

Millonarios logró sumar de a tres, este viernes, al ganarle 1-0 a Envigado en el estadio El Campín con gol de David Macalister Silva para quedarse así con el triunfo. Al finalizar el compromiso, Alberto Gamero atendió a los medios y dio sus sensaciones de lo que dejó el partido.

Uno de los puntos que tocó el entrenador samario fue el tema de las coberturas en las bandas que realizaron sus dirigidos y que anularon a los antioqueños en los 90 minutos.

"Lo estamos mejorando, nos dimos cuenta que en muchos partidos no hacíamos los doblajes y coberturas. Por los costados hemos tenido inconvenientes por eso, por no llegar. Nos estamos haciendo muy fuertes por los costados por esa razón", aseveró.

Al director técnico le preguntaron por si sintió que Millonarios terminó sufriendo el compromiso por el corto marcador que tenían durante los últimos minutos del cotejo.

"No sufrimos, el partido terminó apretado porque no aprovechamos las oportunidades que tuvimos. Envigado no tuvo ocasiones claras porque nos defendimos muy bien, pero estamos buscando alternativas para cuando vengan los equipos a defender", añadió.

Una de las claves del triunfo de los 'embajadores' fue la parte defensiva, en donde se pararon de buena manera para sostener el marcador a su favor y poder sumar un triunfo que los deja en la parte alta de la tabla de posiciones del balompié local.

"Se piensa que cuando tenemos el balón hacemos una cosa, hay que pensar qué haremos sin el balón y eso se lo valoro a mis jugadores. Defienden bien y hoy se mostró", aseguró.

Los de la experiencia en la plantilla de Millonarios han sabido acoger a los más jóvenes en este 2022 y eso se ve reflejado en la cancha.

"Tenemos jugadores jóvenes que están siendo arropados por los de la experiencia. Es felicidad para uno ver que los mayores estén alabando a los juveniles", concluyó Gamero.