Alberto Gamero: "Millonarios respondió a las expectativas, fueron tres puntos importantes"

Millonarios terminó llevándose el clásico por 2-3 frente a Santa Fe en la tarde de este sábado en el estadio El Campín. Los dirigidos por Alberto Gamero, con los tres puntos en el bolsillo, llegaron a 29 enteros y se acercaron un poco más a la clasificación en la Liga II-2023 del fútbol colombiano.

Tras el compromiso en el escenario bogotano, el DT samario analizó en conferencia de prensa lo que fue el triunfo sobre los 'leones', en juego de la fecha 18 del actual campeonato.

"Creo que en el primer tiempo, en parte, en el once contra once era un partido parejo, de ida y vuelta, donde los dos estaban brindando para buscar el resultado, con aciertos y errores, pero un partido de ida y vuelta, muy vistoso, luego con la expulsión de Sambueza encontramos muchos más espacios; en mayor parte nos apoderamos del partido con el hombre de más, la inteligencia de nosotros, y se los dije a ellos, que para el segundo tiempo en el 1-1 siendo visitantes, no podíamos desesperarnos, y tuvimos tranquilidad para hacer posesión de balón y encontrar espacios. Por momentos por las bandas también. Ente comillas termina un partido apretado, pero para mí fue un buen partido, mi equipo respondió a las expectativas, Santa Fe, por momentos lo hizo, y nos quedamos con tres puntos importantes para intentar lograr la clasificación", dijo Gamero.

Millonarios se quedó con el clásico frente a Santa Fe en el estadio El Campín. @MillosFCoficial

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

Cerca de la clasificación..

"Hay que recuperar al grupo, yo creo que para nadie es un secreto que con 29 nos vamos a clasificar, tenemos que seguir sumando, el grupo lo entiende y lo sabe, hay jugadores que vienen de un para o lesión y donde queremos darle ritmo en estos partidos, pero indudablemente son tres partidos complicados, con los dos de Copa Colombia, son partidos complicados en lo que queremos hacer los puntos posibles. Nos ha pasado varias veces donde hemos querido clasificar y entramos en un bache, es importante no entrar ahí, es importante saber que el miércoles tenemos un partido duro contra Chicó y queremos ir a ganarlo también".

El momento de Leonardo Castro

"A Leo Castro le dije que quiero un jugador que me ayude y me aporte en todo, el gol es su felicidad pero le he dicho a que así no marque necesito colaboración para el equipo".

La situación con Yeison Moreno, de Santa Fe

"Silva (David Macalister Silva) habló el caso de Moreno, es un jugador joven que hay que arroparlo, que hay que decirle que si se equivocó, yo sé que no lo va a hacer, pero queremos fútbol en paz; que vengan con alegría y se vayan con alegría a sus casas".