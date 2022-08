Alberto Gamero: “Millonarios se prepara para pelear Liga y Copa, aspiramos a eso”

Millonarios marcha primero en la tabla de posiciones de la liga del fútbol colombiano 2022-II, y clasificó a las semifinales de la copa de nuestro país, por lo que Alberto Gamero aspira a lograr los dos títulos en este semestre.

Por eso, este viernes, en rueda de prensa, el estratega del equipo ‘embajador’ habló del presente del equipo, de los objetivos que tienen, del jugador que será inscrito en las próximas horas, y mucho más.

Publicidad

Acá las declaraciones de Alberto Gamero:

*Millonarios, con el objetivo de ganar Copa y Liga

“Nosotros aspiramos a eso, trabajamos para eso, la Copa te da cupo a evento internacional, es un evento importante y le estamos prestando atención, también estamos pendiente a reclasificación. El grupo que jugó contra Fortaleza me dejó tranquilo. Aspiramos, no es fácil, hay equipos que se preparan para eso, para pelear los dos torneos, Millonarios debe pensar en ganarlos, ojalá nos salgan, que tengamos el plantel para las instancias finales y darle la satisfacción a la gente”.

*El mal partido contra Águilas Doradas la fecha pasada

Publicidad

“Millonarios no jugó bien, tampoco fue que Águilas Doradas nos pasó por encima, y nosotros jugamos casi 55 minutos o 60 minutos con diez hombres. Todo eso hay que mirarlo, pero claro que debemos corregir, que no llegar a una opción de gol, tiene una respuesta que ya la vimos, no decidimos en uno de esos ataques”.

*Siempre hay cosas por mejorar

Publicidad

“El hecho que estemos de primeros en la tabla de posiciones, no quiere decir que todo es bueno, hay cosas que debemos mejorar como la pelota quieta a favor y en contra, las transiciones, todo eso lo corregimos. Yo planifico siempre punto por punto, la idea es que vayamos jugando y corrigiendo y siendo mejores”.

*Larry Vásquez, lesionado

“Con Juan Carlos Pereira y Juan Camilo García vamos a proponer, con cualquiera la idea es proponer, queremos ser equilibrados. Vamos a enfrentar a un equipo que acá nos ha complicado, yo respeto todos los equipos y siempre trato de salir a jugar lo mismo, pero respetando al rival. El más cercano es García, si no está Larry Vásquez”.

*La presión siempre existe en Millonarios

Publicidad

“El hecho de no haber obtenido el título, siempre vamos a tener la misma presión, lo principal para buscar el titulo es terminar como vamos, y mejorar cosas. Así como la afición, directivos, nosotros, prensa, pero hay que buscarlo, aunque no se consigue de la noche a la mañana, estamos trabajando en pro de eso. Estando en Millonarios siempre va a existir presión, seas primero o último, eso lo irán asumiendo los futbolistas”.

*Juan David Torres será refuerzo de Millonarios

Publicidad

“Torres es un jugador que hace un mes o mes y medio está entrenando con nosotros, y se le han visto cosas interesantes y mas por su edad. Lo estamos viendo a futuro, no solo por presente, hay jugadores también del fútbol base, lo de Torres no es que es la solución, es un jugador de 21 años. Tiene cosas interesantes, estuvo por Brasil, a medida que vaya trabajando, a lo mejor que tendrá la posibilidad, no sabemos cuándo, pero es claro que no es un jugador para mañana o miércoles, puede ser un jugador para futuro para Millonarios”.