Alberto Gamero: "Millonarios siempre ha tenido carácter, hay que volverlo a demostrar y clasificar"

Millonarios disputará el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga colombiana contra América de Cali , en Ibagué, por las medidas expuestas por la Alcaldía de Bogotá, el domingo anterior.

Y sobre el cambio de plaza, Alberto Gamero, entrenador del equipo 'embajador', indicó en rueda de prensa que: "La cancha del Murillo Toro es muy buena, se presta para que sea un buen partido, abierto, vamos a salir a proponer para conseguir la clasificación. Ojalá nos acompañen los buenos momentos que viví en Ibagué".

Otro de los puntos que se tocaron en la atención virtual a los medios fue la personalidad que tienen los jugadores del cuadro capitalino, que traen la ventaja en la serie contra los caleños.

"Siempre hemos visto este equipo con carácter, cuando no ganamos no significa que no lo tengamos, hemos venido diciéndole a los jugadores que esto es Millonarios y ellos se mentalizan eso", agregó el estratega.

El equipo 'escarlata' anunció que Juan Cruz Real no continuará siendo el entrenador de la plantilla profesional y en la raya estará Jersson González.

"No creo que vayan a cambiar mucho, hay que tener presente a los jugadores que estarán en la cancha y plantarnos de buena manera para clasificar a la semifinal", recalcó.

Millonarios y América se enfrentarán este sábado, en el estadio Manuel Murillo Toro, a partir de las 6:00 p.m..