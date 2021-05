Alberto Gamero: "Millonarios tiene un corazón humilde y un espíritu guerrero"

Millonarios logró clasificar este sábado a las semifinales de la Liga en el fútbol colombiano , luego de empatar 0-0 contra América y aprovechar la ventaja conseguida en el partido de ida.

Wilmar Roldán y dos acciones en Millonarios vs. América, que lo hicieron tema en redes sociales

Alberto Gamero , técnico de los bogotanos, habló en conferencia de prensa y fue notoria su alegría por conseguir el paso a otra instancia definitiva, en un juego donde su equipo tuvo que lucir un estilo de juego diferente.

"Sabíamos que iba a ser un partido duro, que teníamos que jugar bien porque América venía a buscar su resultado. Por momentos fue un partido de ida y vuelta, por momentos nos cerramos bien", inició el entrenador de los 'embajadores'.

"El equipo tiene que aprender a defenderse bien y hoy lo hemos hecho. Solo nos cabecearon un par de veces, pero de resto bien", agregó el timonel de los azules.

Adiós al bicampeón: 511 días duró América de Cali en el trono del fútbol colombiano

Publicidad

Y es que, durante gran parte del juego, los capitalinos estuvieron replegados en el sector defensivo por la iniciativa del juego que tuvo 'la mechita', por la necesidad de conseguir el resultado.

"Hubo mucha sincronización en la parte defensiva. Ellos han entendido que el fútbol es un todo, de un equipo. Nos defendimos bien, América no tuvo una opción clara en el segundo tiempo. Todos los trabajos defensivos los hicimos en la semana, no es improvisación. Eso me pone feliz", indicó Alberto Gamero.

En la intervención del samario, se notó la satisfacción tras la clasificación y llenó de elogios a sus dirigidos: "Este equipo tiene un corazón humilde y un espíritu guerrero. Ellos todos los días quieren aprender y trabajar más duro. Hoy lo demostraron. Me ilusiona ver esta camada de jugadores correr intentando jugar, tener argumentos en la cancha".

Millonarios no le dio chance a América, empató 0-0 y pasó a la semifinal del fútbol colombiano

Ahora, Millonarios esperará a su rival para la semifinales, en el juego entre Santa Fe y Junior , que se disputará el próximo domingo, desde la 1 de la tarde.

"Uno no puede escoger rival. Todos son buenos. Vamos a esperar el resultado de mañana", concluyó.