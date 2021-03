Alberto Gamero: “Millonarios vino, propuso, intentó y nos llevamos un punto importante”

Millonarios no tuvo una buena presentación contra Águilas Doradas, pero al final fue un empate sin goles, por la fecha 14 del fútbol colombiano y Alberto Gamero analizó lo que fue el partido de este jueves.

Los hinchas de Millonarios le piden más a Fredy Guarín: ¿se desgasta la luna de miel?

“Creo que se vio la intención de venir a ganar el partido, lo intentamos y no se consiguió, me deja tranquilo la solidez defensiva, el equipo hizo un trabajo inteligente, era un partido peligroso, si no puedes ganar, empata, nos deja ahí de octavos, cerca a lo que queremos, el equipo vino, propuso, intento, presionó y nos llevamos un punto importante”, mencionó sobre el duelo.

Por otro lado, Alberto Gamero se refirió a la actuación de Fredy Guarín, quien estuvo durante 70 minutos en el encuentro.

“Fue bueno, jugó por delante, con más libertad, queríamos que estuviera cerca al arco, que tiene buen remate, y que el balón pasara por él y pudiera filtrar. Hasta donde le dio, fue importante, porque le dio manejo al balón, le dio jerarquía al equipo, a medida que se va poniendo bien, veremos un mejor Fredy, poco a poco va cogiendo su nivel”, afirmó.

Millonarios no recuperó el terreno perdido y ya es octavo en la tabla: 0-0 con Águilas Doradas

Por último, Gamero habló de las posibilidades de clasificación de Millonarios, sabiendo que tiene rivales difíciles en las siguientes fechas.

“No dependemos de nadie, solo de nosotros mismos, hay una tabla muy apretada, estamos a cuatro puntos del líder, eso nos ilusiona de sumar, esto es de hacer el mayor puntaje posible, el domingo será primordial, que nos podría dar el 70 por ciento de la clasificación, con Bucaramanga en casa”, finalizó.