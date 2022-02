Alberto Gamero: "No debemos perder la convicción ni la fe de lo que hacemos; ganamos bien"

Terminó la mala racha de Millonarios. A pesar de que, en la primera jornada venció al Deportivo Pasto, en las siguientes fechas firmó una derrota (Atlético Nacional) y dos empates (Atlético Bucaramanga y Envigado). Razón por la que había cierta preocupación en el cuerpo técnico, comandado por Alberto Gamero.

Sin embargo, este domingo 6 de febrero, en El Campín, los 'embajadores' vencieron 1-0 al Unión Magdalena, gracias a un autogol de José Edilberto Gómez, sumando tres puntos importantes y que fueron celebrados, tal y como lo expresó el director técnico del cuadro capitalino, que espera seguir por esa senda.

¿Cómo fue jugar con Macalister Silva, Daniel Ruiz y Eduardo Sosa?

"Queríamos mirar eso. El partido estaba planificado de esa forma. Sabíamos que el Unión Magdalena no dejaría espacios y debíamos buscar la manera de encontrar espacios por dentro. La forma de entrar era tocando y haciendo paredes. Si bien es cierto que encontramos un rival bien parado, teníamos la preocupación de que se defendieran mucho. Tuvimos, se llegó y generamos. Contra Unión son resultados cortos, pero ganamos bien."

¿Qué hacer para mejorar en el tema de la definición?

"La preocupación que nos debe dar es cuando no generemos. Diego Herazo tuvo un mano a mano y lo erró, entonces sí llegamos. A veces la toma de decisiones es personal, donde deben tener la tranquilidad, paciencia y ubicación y quizá no se está teniendo. Este equipo es ofensivo, a pesar de que solo hemos hecho dos goles en cinco partidos. No se concretaron todas las chances creadas. No se debe perder la convicción ni la fe de lo que estamos haciendo."

¿Cómo vio al equipo esta noche?

"El que entra, responde. Salvo el bache contra Atlético Nacional, siempre se ha respondido. Hemos tratado de darle más continuidad a un grupo. Lo de Andrés Felipe Román fue importante; lo mismo con Juan Pablo Vargas; y también terminó pasando con Eduardo Sosa, quien, cuando tome ritmo, será más útil para el equipo."