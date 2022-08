Alberto Gamero: "No es fácil contratar otro jugador, me siento tranquilo con el grupo que tengo"

“A hoy, no tenemos ningún jugador para vincular. El mercado cierra el viernes, no es fácil, vamos a mirar. Yo me siento tranquilo con este grupo de jugadores que tengo”, fueron las palabras de Alberto Gamero , director técnico de Millonarios, sobre las posibles contrataciones del equipo 'embajador'.

Esto sorprendió a los aficionados capitalinos, quienes esperaban tener un refuerzo más, sobre todo en el sector defensivo. Sin embargo, el entrenador samario recalcó la confianza en el equipo que tiene actualmente.

Publicidad

Estas declaraciones se dieron en el marco de los cuartos de final de la Copa Colombia, donde el conjunto azul consiguió la clasificación a las semifinales, luego de vencer 3-2 a Fortaleza, este miércoles, en el estadio El Campín.

Sobre el juego, Gamero resaltó el nivel de los jugadores alineados, que en su mayoría fueron futbolistas que no vienen teniendo continuidad en la Liga del fútbol colombiano: "Me gustó que el equipo intentó todo para ganar el partido. Acertamos en el 11 ideal y recuperar el resto del plantel. No me gustó que Fortaleza nos quitó el balón".

Cabe indicar que Alberto Gamero mandó a la cancha de El Campín a un onceno alterno y solamente hasta los minutos finales entraron hombres como Macalister Silva, Luis Carlos Ruiz y Daniel Ruiz.

Sin embargo, Gamero no salió del todo contento y enfatizó en un error que tuvieron contra 'Forta': "Hubo errores en el cuadrado defensivo, ya en el segundo tiempo con el ingreso de Dewar Victoria controlamos mejor el partido".

Publicidad

Así las cosas, Millonarios volverá a disputar las semifinales de la Copa Colombia, esta vez, contra Independiente Medellín, quienes dejaron en el camino al Deportes Tolima. Una nueva oportunidad para que Alberto Gamero consiga su primer título con los capitalinos, algo que ha tenido cerca, pero se le ha sido esquivo.

En la Liga del fútbol colombiano, los 'embajadores' volverán a jugar este sábado 20 de agosto frente a Jaguares, en el gramado del estadio El Campín, a partir de las 6:40 p.m.