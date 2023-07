Alberto Gamero: "No es que Millonarios bajó su rendimiento, sino que Pasto mejoró"

Este sábado debutó el actual defensor del título, Millonarios, quienes tuvieron que visitar al Deportivo Pasto, en el estadio Departamental Libertad. El partido culminó sin goles, y los dirigidos por Alberto Gamero no pudieron celebrar su primer triunfo como campeones.

Una vez finalizado el encuentro, el estratega samario compareció ante la presa para dar sus impresiones de lo que fue el encuentro entre bogotanos y pastusos. De entrada 'Tito' destacó lo que le gustó de su equipo.

"Positivo muchas cosas. Siempre habíamos pensado, practicado y mirado lo que eran cinco en el fondo y me parece que hoy (sábado) se vio un trabajo sólido. Aparte de eso, me sorprendió la posesión del balón del equipo. No me gustó que tuvimos dos opciones de gol claras y no la metimos, eso es todo. Pero hoy me gustó bastante el equipo, me encantó la forma en que entendieron todo", comentó de entrada Alberto Gamero.

Publicidad

Y agregó, "hoy (sábado) tuvimos dos laterales jóvenes que hicieron un gran partido, como lo fueron Ricardo Rosales y Samuel Asprilla. Después entró Sander Navarro y lo terminó bien. Son cosas para ir en este torneo, dándole modificaciones al equipo, con diferentes estructuras".

Aquí más declaraciones de Alberto Gamero:

*El rendimiento de Millonarios

"A veces la respuesta no es Millonarios bajó, sino que Pasto mejoró, nosotros no estábamos jugando solos. Pasto entendió los espacios que nosotros queríamos atacar. Lo que vi yo es que hubo momentos en los que no fuimos claro, pero la posesión y la intención de atacar siempre la tuvimos nosotros. El rival a veces nos obliga a hacer cosas diferentes porque se para mejor, pero este equipo siempre va pensando que donde juguemos vamos a buscar los partidos, a pesar de que dejemos de atacar porque el rival se cierra".

Publicidad

*La ausencia del gol para ganar

"Nos faltó hacer un gol. El fútbol es hacer un gol más que el oponente y nosotros nos faltó hacer el gol, porque lo tuvimos y lo buscamos. No lo logramos, pero nosotros siempre pensamos en que nos gusta la idea que tenemos de ir a buscar siempre".

*Sobre el Deportivo Pasto

"Este es un Pasto complicado, que ha seguido un trabajo de Flabio Torres, que el semestre pasado estuvo cerca de llegar a una final y nos dimos cuenta de que es un equipo fuerte, y él ya va engranando el equipo".

*Aproximaciones claras de gol

"Jugadas muy claras hubo, la de Daniel Cataño, la de Jader Valencia, una de Leonardo Castro. Jugadas hubo, lo que pasa es que no miramos donde jugamos el partido. Nosotros hoy no lo jugamos en campo nuestro. El partido no lo sufrimos nunca, nosotros queremos poner el partido en campo contrario, aunque no hayamos tenido muchas jugadas claras".

*Puerta abierta para refuerzos

"Los buenos jugadores a mí me interesan; Candelo, Falcao, Quintero, Estacio, son buenos jugadores; simplemente es que haya un interés, más no una urgencia de que tengamos que traer jugadores. Yo estoy tranquilo con este grupo, pero siempre con las puertas abiertas, de que si un jugador tiene la posibilidad de venir y es del agrado nuestro y sabemos que va a engranar, bienvenido sea, acá no le cerramos las puertas a nadie".