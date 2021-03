Millonarios tuvo una mala tarde en Cali, luego de caer 2-1 frente al América en la fecha 16 del fútbol colombiano . A pesar de estar gran parte del juego en ventaja, los 'embajadores' tuvieron diez minutos fatales que les costó el partido.

América, 'vivito y coleando': le ganó 2-1 a un Millonarios que durmió en los minutos finales

Sobre el juego, Alberto Gamero , técnico de los bogotanos, habló y dejó clara su confianza a sus dirigidos e hizo un balance general del juego.

"Tuvimos 80 minutos jugado bien y teniendo la ventaja, pero nos desconcentramos en los últimos pasajes y nos cobraron. Esto nos está dejando una enseñanza, No hay que buscar culpables, tenemos que reconocer los errores y corregirlos", declaró el entrenador de Millonarios.

Por aguaceros en Nariño, se suspendió el partido entre Pasto y Bucaramanga, pactado para este jueves

"Es lamentable para nosotros que perdamos el partido de la manera. Jugamos muy bien, tuvimos oportunidades para poner el 2-0. Cuando nos empataron, pensé que era un buen resultado. Pero cuando nos hicieron el gol, el equipo bajó anímicamente", continuó Gamero.

Publicidad

A Millonarios le restan tres partidos y aunque todavía está en el grupo de los ochos, tendrá que superar a rivales de 'peso' para clasificar, al respecto, el samario dijo: "No me da miedo que los equipos que nos falten sean tres 'grandes'. A pesar que no hemos conseguido los resultados contra esos rivales, han sido los mejores partidos que hemos jugado".

Por aguaceros en Nariño, se suspendió el partido entre Pasto y Bucaramanga, pactado para este jueves

"Tenemos que reconocer que estamos cometiendo errores individuales, de concentración. Espero que esto sea de aprendizaje para todos nosotros", culminó el técnico de los 'embajadores'.

El cuadro azul tendrá que pasar la página y empezar a preparar el partido frente a Tolima, que será el próximo sábado a las ocho de la noche, en el estadio El Campín.