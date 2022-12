Alberto Gamero: "No he tenido contacto con nadie de Nacional, estoy feliz en Ibagué"

El entrenador del equipo Vinotinto y oro habló este lunes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y dio sus impresiones tras el empate 1-1 con Junior y de lo que se viene en el tramo final los cuadrangulares de la Liga Águila I 2019.

Alberto Gamero se mostró sereno y optimista de cara a la hora de las definiciones que se viene en la fase de cuadrangulares del fútbol profesional colombiano. Pese al empate 1-1 en Ibagué frente al Junior, el Tolima ocupa la primera posición de su grupo con seis puntos, los mismos que tienen los barranquilleros, seguidos por Cali y Nacional, con cuatro unidades.

Publicidad

"Me quedaron las mejores conclusiones del partido de ayer. Entiendo que tenemos un gran desgaste con la Copa Suramericana, el viaje que tuvimos a Argentina. Hicimos un juego acorde a una final y quedo tranquilo con el encuentro", indicó Alberto Gamero, técnico del Deportes Tolima.

¡Es hora de que usted sea el que elija el camino! Haga acá su pronóstico para la Copa América 2019

Los 'pijaos' vienen con un trajín en el torneo colombiano, y en la Copa Suramericana. Por ahora están pensando en los juegos cruciales de esta semana frente a Argentinos Juniors y Nacional, donde están en juego muchas cosas.

*El partido de los rivales, Cali vs. Nacional

Publicidad

“Yo en la oración después del partido, les dije a mis muchachos que le íbamos hacer fuerza al empate o a Nacional, y así se dio. El grupo está muy apretado y esperemos que todo se de a favor del Tolima", añadió.

*Su anécdota con Wilmar Roldán

Publicidad

"Yo tengo una buena relación con Roldán y después del partido, me le acerqué y le dije que, si le metía otra cachetada a mi Kinesiólogo Albert Arias, podía ser motivo de expulsión. El se echó a reír y me sacó una peinilla y me dijo, en vez de pegarle otra cachetada vaya y péinelo”, aseguró.

ACÁ PUEDES ARMAR TU SELECCIÓN COLOMBIA PARA LA COPA AMÉRICA 2019

*Su mala campaña como local

"La mala campaña que hemos tenido de local, es porque no metemos los goles. Si ustedes revisan el historial de los últimos partidos, las grandes figuras han sido los porteros. Viera, Vargas, Jiménez, etc. Nos ha faltado meterla porque opciones hemos tenido muchas, seguiremos trabajando en eso", agregó Alberto Gamero.

Publicidad

* Los rumores con Nacional

“Yo no he tenido contacto con nadie de Nacional, por ahora estoy aquí, estoy feliz y tranquilo. Ibagué es una ciudad que me ha dado muchas cosas y estoy agradecido. Esperemos a ver qué pasa", concluyó.

Publicidad