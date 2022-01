Alberto Gamero: “No jugamos un buen partido, no fuimos claros en muchas cosas”

Millonarios apenas logró un empate 0-0 contra Bucaramanga, este martes, en el estadio Alfonso López y el juego no fue vistoso, algo de lo que es consciente Alberto Gamero .

“Esa es la visión que tengo del partido, a mi modo de ver no jugamos un buen partido, no fuimos claros en muchas cosas, ya cuando llegábamos a la zona ofensiva nos costó porque por momentos ellos iban a hacer su trabajo con casi nueve o diez hombres y no encontramos el espacio y no lo buscamos tampoco”; analizó de entrada el estratega ‘embajador’.

Además, Gamero afirmó que de igual manera sus dirigidos intentaron atacar, pero les faltó tener más opciones y espacios.

“Hoy al no tener las opciones claras no quiere decir que no atacamos, hubo momentos que hasta Llinás atacó, pero no encontramos espacio, encontramos un equipo que se defendió bien y nos contragolpeó por momentos. No sé si es de esos partidos en el que menos opciones de goles hemos tenido. La mentalidad no se va a cambiar, porque podemos encontrar mejores determinaciones”, agregó.

Por último, el entrenador de Millonarios dejó claro que “tampoco fue que Bucaramanga nos superó, el partido por la mayor parte de minutos lo controlamos, a excepción de la pelota quieta no nos llegaron. Fue parejo en opciones, la posesión no debe estar tan lejos”.