Alberto Gamero: "No sé qué está pasando, pero vamos a meternos a las finales"

Millonarios sigue de capa caída en la liga del fútbol colombiano. Hace seis compromisos, el cuadro 'embajador' no consigue el triunfo y este miércoles se vio sorprendido por el buen rendimiento del Pereira, que lo superó por 0-1 en el estadio El Campín.

Tras el duelo pendiente de la fecha 16 de la Liga II contra el equipo 'matecaña', Alberto Gamero , entrenador de los azules, dio su impresión de lo que fue la derrota de los suyos en el máximo escenario capitalino.

"El primer tiempo, en la charla dijimos que íbamos a encontrar un Pereira que nos iba a atacar, pero también nos iba a dejar espacios. No aprovechamos los espacios que nos dieron, no tuvimos esa claridad, por los mediocentros se podría dominar el partido y con las parejas de laterales y extremos, no fuimos efectivos como fueron ellos. Lo de ellos fueron de centros, y luego el gol", dijo de entrada el timonel samario.

En el duelo contra Pereira, Millonarios tuvo dos tiempos completamente diferentes, en el primero, Pereira no tuvo la posesión, pero sí fue certero, mientras que Millonarios no pudo vulnerar la portería rival. En la segunda parte, lo intentó con modificaciones, no obstante, no pudieron vulnerar a Harlen Castillo.

"Estaba Larry (Vásquez) ansioso por jugar, me parece que hizo un buen partido, Alba venía jugando con una molestia, ambos jugaron bien, por lo menos hicimos para empatar el partido, generamos, no fue como el partido contra Patriotas, hoy (miércoles) encontramos a un arquero (Harlen Castillo), que sacó dos o tres balones importantes para su equipo y eso le dio confianza a ellos; terminamos con ese desespero en busca el empate y no pudimos conseguir", continuó.

Otras declaraciones:

El diagnóstico de los seis partidos sin ganar, cinco de ellos en Bogotá

"Estaba hablando con un mi cuerpo técnico, te soy sincero, no sé qué está pasando, pero futbolístico te aseguro que no es, hoy (miércoles) nos llegaron dos veces, pero también me hago esa pregunta, qué pudo haber pasado. Nosotros vamos a meternos, somos un equipo que estamos convencidos que vamos a pelear una final de Copa con dignidad. Igual, estamos de segundos, si hay algo que tengo que tener con este grupo es tranquilidad, queremos salir de este bache, teníamos un ahorrito y todavía no se ha acabado".

Más análisis del por qué perdieron

"Es muy sencillo, perdimos los duelos, Pereira es un equipo físico, ellos son fuertes, tenemos futbolistas que sean habilidosos, pero no son fuertes, nos coparon en la mitad de la cancha. Pereira nos quitó el balón y nos atacaba en transiciones. Es un equipo propositivo, que siempre va para adelante, los espacios que Pereira nos dio, no los aprovechamos".

Cómo levantar el equipo en lo anímico

"Sé que el hincha está bravo y nosotros también, porque queremos clasificar. No hay un partido donde nos hayan pasado por encima, ellos tuvieron mejores decisiones que nosotros, pero no nos pasaron por encima. Hoy (miércoles) no merecimos perder por lo que hicimos en el segundo tiempo, por lo menos un gol merecimos. Este es un grupo que está motivado, porque vamos a jugar una final de Copa, tenemos varios partidos para clasificar, seguir conscientes de los errores que cometemos, pero también de las cosas buenas. Este grupo no se me va a caer, está motivado y trataremos de clasificar, después mirar la final de la Copa".

Sobre el caso de David Macalister Silva

"Él quería esperar a ver si podía seguir jugando, ahí nosotros tenemos la determinación de sí o no. Me han dicho que ha tenido una pequeña molestia y mañana (jueves) le tomaremos unas pruebas, ojalá no sea nada malo. Hay jugadores que con una molestia en una uña no quieren jugar, pero el no quería salir, él quería jugar".